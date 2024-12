Ninel Conde dio de qué hablar este fin de semana con su reaparición en "¿Quién es la máscara?", programa de Televisa en donde se reencontró con Anahí, con quien actuó en 2004 en la telenovela "Rebelde", y aunque ese reencuentro fue muy comentado en las redes, el rostro de la cantante de 48 años se llevó la mayor atención.

Los cambios en la apariencia de Ninel son cada vez más evidentes, el tema de sus intervenciones estéticas o tratamientos no es nuevo, desde hace años la también actriz conocida como "Bombón asesino" ha sorprendido por sus cambios que no siempre le han favorecido.

Por el contrario, cibernautas han lamentado que el rostro de Ninel haya cambiado tanto, y de ser un rostro bello, ahora esté irreconocible.

¡Ninel Conde se quita la máscara!

Azul era Ninel Conde, pero cuando se quitó la máscara, muchos usuarios coincidieron en redes que no la reconocieron por lo diferente que luce.

"¡Que le paso a Ninel!". "Ok, ¿Pero q le pasó a su cara? Era tan hermosa y se la arruinó con tanta cirugía". "¿Qué le pasó a Ninel? Era tan bella. No la reconocí y me dio tristeza". "Las cirugías no le favorecieron". "Ninel ya no es Ninel. Tanta cirugía le cambio completamente el rostro . Ya es una locura y exceso". "Ya no parece Ninel, parece Lyn May, tan linda que era con las pocas cirugías que tenía cuando estaba en Rebelde y ahora irreconocible. Dios mío, por qué las artistas se hacen tanta cosa quedan peor", se lee en los comentarios de la publicación del programa.

Lee también: Niurka lamenta el nuevo rostro de Ninel Conde: "es totalmente otra persona"

Ninel Conde se reencuentra con Anahí en "¿Quién es la máscara?" y las comparaciones inundan las redes.

Algunos, quienes pensaron que Ninel abusaba de los filtros en las fotos que compartía en sus redes, descubrieron que no se trataba de filtos, sino de un tema de cirugías o tratamientos que se hizo en el rostro.

"Siempre pensé que las fotos o videos solo eran mucho filtro, pero no". "No es hate, pero de verdad que está irreconocible. Por favor Ninel ya no te hagas más cirugías, no necesitas ningún tipo de arreglo eres hermosa así natural, y todo por no querer tener arrugas tenemos que aceptar que vamos a envejecer, y yo sé que me lo pueden tomar a mal pero de verdad que no es por envidia ni por tirarle hate a Ninel, pero de verdad que me sorprendió mucho ver como está de su cara, no la había visto en un tiempo. Y sé que cada quien se hace lo que quiere con su dinero pero no hay que abusar de las cirugías", se lee.





rad