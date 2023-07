Nicola, decepcionado de que Wendy votara para que fuera nominado en "LCDLFM"

Nicola Porcella es uno de los cuatro participantes de "La casa de los famosos México" que está en peligro de abandonar el reality este domingo, luego de que fuera uno de los más votados durante la noche de nominación y. aunque fue él mismo quien solicitó al "team infierno" que votaran por él para sumarse a la contienda, no pudo evitar sentirse extrañado al ver que Wendy Guevera, con quien ha construido una estrecha amistad, había asignado uno de sus puntos para que fuera nominado.

Como cada miércoles, los ánimos dentro de la casa se enardecen, debido a que "la jefa" llama a cada una y uno de los integrantes del programa para que vote por las personas que consideran que deberían estar en la cuerda floja el domingo de eliminación, sin embargo, anoche fue una nominación atípica, luego de que Galilea Montijo explicara que la temática cambiaría y las y los participantes tendrían que votar por tres de sus compañeros a quienes tendría que asignar tres puntos al primero, dos al segundo y uno al último.

Fue así que, tomados por sorpresa, las y los habitantes de la casa tuvieron que improvisar a la hora de emitir sus votos, siendo Mariana "Barby" Juárez, Apio Quijano, Nicola Porcella y Sergio Mayer se convirtieron en los cuatro nominados de esta, la séptima semana del concurso, sin embargo, todo indica que esta noche, Jorge Losa, que es el actual líder de la casa, salvara a la boxeadora mexicana, debido a que son compañeros de habitación y, en semanas anteriores, ya ha velado por respaldar a la deportista, lo que dejaría endeble la integridad del "team infierno".

Y aunque tanto en el caso de Apio como de Nicola estaban conscientes de que, probablemente, serían nominados la noche de ayer e, incluso, Porcella había pedido a su equipo lo mandara a la nominación, el peruano no pudo evitar demostrar que el punto que recibió por parte de Wendy lo había tomado por sorpresa, debido a que entre ellos existe una muy buena amistad, a tal grado que él no dirigió ninguno de sus puntos a la influencer, ya que para él es cuestión de lealtad dejar invictos a quienes más quiere dentro de la casa, es decir, a Guevara y a Emilio Osorio.

Así lo hizo saber Nicola mientras se ejercitaba y Jorge y Emilio lo acompañaban y, aunque dijo tener la certeza de que Wendy no lo hizo con mala intención, eso no impidió que se sintiera mal por la elección que realizó la famosa: "O sea... es el único (voto) que sí me hizo ruido, que Wendy me dé uno", reconoció.

De esa manera, Porcella, dialogando con Losa y Osorio, llegó a la conclusión que, probablemente, Wendy sintió temor de dirigir ese punto a otros de los integrantes del "team infierno", con buena posición e influencia dentro del equipo, que podrían reaccionar en su contra en otras nominaciones, como es el caso de Poncho de Nigris y Sergio Mayer, a los que no dirigió ninguno de sus puntos.

"Es más miedo que por algo, ¿me entiendes? Eso siento yo, lo que siento que fue de: ´-No le voy a dar a él porque está, no le voy a dar a él porque está, bueno... pues a Nicola´", consideró.

En ese aspecto, Emilio coincidió con Nicola y expresó que la influencer tuvo otras alternativas a las que recurrir para no votar por el peruano, sin embargo, votó por hacerlo, pues el hijo de Niurka estimó que, a estas alturas de la competencia, todavía hay opciones de cuidarse unos a los otros. "Ahorita, la verdad, Wendy tenía opciones, cuando llegué ese punto (de la competencia), será esa razón... ahorita fue otro pedo", destacó.

Por ese motivo, Emilio lo aconsejó que, si se sentía molesto, se comunicara con Wendy para hacerle saber sus sentimientos, sin embargo, Nicola dijo que no lo haría, pues entendía que se trata de un juego, no sin antes reiterar que él, a diferencia de la influencer, no había votado por ella: "Está bien, es un juego... yo tenía para darle pero no lo hice, tenía para darle a Emilio pero no lo hice, porque son con los que mejor me llevo".

Sin embargo, Guevara no se quedó de manos cruzadas y, consciente, de que Nicola se sintió mal por el voto que recibió de ella, se acercó a una de las cámaras de la casa para pedir a sus seguidores que votaran por el actor peruano y, de esa manera, permanezca dentro de la casa. "Está como sentido conmigo y, aunque yo le di un punto, quiero que me ayuden a salvarlo, porque yo no le quise dar un punto a mi amigo".

En redes sociales, ya se puede apreciar el apoyo extendido que Nicola tiene por parte de la audiencia que asegura que si Nicola se queda no será sólo porque Wendy esté abogando por él, sino porque, gracias a como es, el peruano se ha ganado sus propios seguidores los cuales votarán por él aunque nadie se los pida. Mientras tanto, en la casa y, dentro del "team infierno", Sergio Mayer ya dijo que Porcella no es considerado un miembro integral de su equipo, debido a que también se relacionado con los del "team cielo", y hasta insinuó que su amistad con Wendy la ha nutrido estratégicamente para simpatizar.

