Nicky Jam se retira de la música y anuncia gira mundial

El cantante Nick Rivera Caminero, conocido artísticamente como Nicky Jam, sorprendió a sus seguidores al anunciar su inesperado retiro de la industria musical. Tras años de éxitos, colaboraciones internacionales y una transformación significativa en el mundo del reguetón, esta noticia marca un hito en la vida del famoso.

En su cuenta de Instagram, Jam compartió la noticia con las palabras: "Mi gente, pronto me retiro pero este es mi legado Motivación y Superación … coming son". Acompañando su mensaje, publicó un video que recopila momentos de su serie biográfica producida por Netflix en 2018, "Nicky Jam: El ganador".

El video destaca sus logros, encuentros con fanáticos, participación en "Rápidos y Furiosos", así como los desafíos personales que enfrentó, incluyendo problemas con las drogas y la depresión.

Tras ello, muchos de sus seguidores expresaron su apoyo al famoso.

Comentarios como "No! Todos los grandes se despiden", "Me motivas a no rendirme, eres un ejemplo de superación" y "Gracias por tanto, leyenda" llenaron los post de la voz de "El amante".

Asimismo, la primicia de su próxima gira mundial y su último álbum emocionó a sus fanáticos, quienes están ansiosos por disfrutar de su música "por última vez" y ser parte de este nuevo capítulo.

Según un artículo de "El Mundo" de febrero de 2021, las cifras que dejó Nicky Jam hasta esa fecha testimonian su éxito en la industria musical. Sus canciones más populares en plataformas como YouTube y Spotify acumulaban más de 1.000 millones de reproducciones, destacando "Travesuras". Además, su colaboración con J Balvin en "X" también obtuvo la atención de más de 2 millones de fanáticos del pop latino.

Nicky Jam se convirtió en una de las figuras más populares del género, y se estima que acumuló una fortuna de seis millones de dólares, una cifra que probablemente habría seguido creciendo de no ser por el impacto de la pandemia, como señala el artículo.

Sin embargo, la vida del artista no ha estado exenta de desafíos. Su documental, revelador de su trayectoria, expone momentos oscuros que atravesó antes de su renacimiento en 2014.

Nicky Jam Hace vibrar al público mexicano en el Zócalo Capitalino

Aunque recientemente los conciertos de renombrados artistas en el escenario del Zócalo capitalino han sido más frecuentes, en 2016 miles de entusiastas se congregaron en la plancha del Zócalo en respuesta a la convocatoria del reguetón. Felices por disfrutar de los ritmos de Gente de Zona, Juan Magan, Wisin, Nicky Jam y Mando, los asistentes se entregaron al baile con movimientos sensuales.

Durante más de cinco horas, los destacados exponentes del movimiento latino deleitaron al público con lo mejor de sus repertorios.

Nicky Jam, en particular, fue uno de los artistas más esperados del The Fénix Tour. Desde el momento en que pisó el escenario, los aplausos y gritos femeninos llenaron el aire. Aunque inició su actuación con temas como "Hasta el amanecer" y "Voy a beber", fue "Cheerleader" el tema que encendió al público por completo, reportaron algunos medios de circulación nacional.

Lee también: Esto invirtieron Michelle Salas y Danilo Díaz en su boda de tres días

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.