Nada detuvo la fiesta que Gloria Trevi tuvo en el Auditorio Nacional, ni Avenida Paseo de la Reforma bloqueada, ni la falta de transporte, porque aun así sus fans llenaron el recinto para cantar y bailar con ella.

Debido a una rodada nocturna organizada de manera extemporánea con motivo del Día del Amor y la Amistad, una de las avenidas más importantes de la ciudad fue cerrada, así que los fans de Gloria Trevi tuvieron que caminar varios kilómetros para llegar a su cita con su ídolo, quien retrasó unos minutos el inicio de su concierto para darles tiempo.

Pasadas las 20:30 horas el show comenzó, las luces se apagaron y el escenario del Auditorio Nacional se llenó de luz y la introducción de Diosa de la noche se dejó escuchar, desatando la euforia del público, que había ocupado cada una de las 10 mil butacas del lugar; entonces descendiendo desde lo alto del recinto, en una plataforma con luces en su base y largas telas colgando de ella, "La Trevi" apareció lista para darlo todo.

Después Gloria Trevi puso a toda la gente de pie con temas como" Gloria", "Tu ángel de la guarda", "Pruébamelo", "Zorra", "El recuento de los daños", por mencionar algunos, temas que sus fans cantaron e hicieron resonar por todo el recinto.

La aparición de un grupo de bailarines vestidos como trabajadores de la construcción, fue el indicio de que Gloria Trevi planeaba algo divertido. Ahora con un nuevo cambio, dejando atrás un colorido body por un vestuario totalmente negro; ella volvió a escena para cantar "Me lloras", y como era de esperarse, cada movimiento provocaba los gritos de sus fans.

Gloria Trevi en su concierto en el Auditorio Nacional, de este sábado, 21 de febrero. Foto: Prensa Danna, cortesía

El momento del empoderamiento llegó con "Ábranse perras" y "A la madre", pero cuando interpretó "Doctor psiquiatra", la gente se le entregó, haciendo retumbar el recinto cuando la cantaron junto con ella, al terminar Gloria permaneció en silencio unos segundos en el escenario, escuchando la ovación que le estaban dando y emocionada se puso de rodillas y se inclinó para besar el escenario, después les advirtió que la fiesta se iba aponer romántica.

“Ciudad de México muchos de lo que estamos aquí esta sabemos lo que es la primera vez, pero también la mayoría sabe que casi nunca la primera vez es la mejor, porque a veces no es con las personas que será el amor de nuestra vida. Porque la primera vez duele, por eso esta noche aquí contigo, lo vamos hacer, pero más bonito”, expresó Gloria sentada en una silla blanca y ella llevando un minivestido rosa y botas altas plateadas.

Gloria Trevi en su concierto en el Auditorio Nacional, de este sábado, 21 de febrero. Foto: Prensa Danna, cortesía

"Como si fuera la primera vez", "Las pequeñas cosas", "Vestida de azúcar", "Tú y yo" y "Con los ojos cerrados", integraron el momento romántico de la noche. Pero la Gloria explosiva volvió cuando la introducción de "Pelo suelto" se escuchó, y ella comenzó con las primeras estrofas mientras se movía lento, pero al llegar al estribillo su cabello y la de sus bailarines volaba al ritmo de la canción, y en las butacas el público cantaba y bailaba.

Gloria explicó que ya era hora de despedirse, pero antes había una sorpresa, esa noche se grabaría el video oficial de "No estás sola", por lo que les explicó una dinámica con un corazón blanco en la mano, el cual pasaría de mano en mano para que la gente pusiera mensajes bonitos y hasta besos, para después devolvérselo.

A pesar de que Gloria Trevi se había despedido, las luces del Auditorio seguía apagadas y sólo se veía el brillo de las luces de miles de coronas que sus seguidoras portaban; entonces primero los bailarines vestidos de frac regresaron al escenario y al final Gloria, con un espectacular vestido rojo, adornado en los hombros y mangas con plumas del mismo color, "Cómo yo te amo" y "Todos me miran".

“No importa que nos avienten, si siete veces nos caemos, ocho veces nos levantamos, porque a ti igual que a mí, todos me miran”, expresó Gloria Trevi antes de cantar el último tema y al final se fue como llegó, subida en la plataforma para desaparecer en las alturas.

Emocionados y todavía con la euforia del concierto, muchos de los fans de Gloria Trevi emprendieron el camino sobre Paseo de la Reforma, el cual seguía cerrado y sin paso para los vehículos.

