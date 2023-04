Nadia Ferreira tendrá a su bebé con Marc Anthony en esta fecha

Marc Anthony es uno de los cantantes latinos más exitosos del mundo. Como toda una celebridad, el artista puertorriqueño no ha estado exento a muchos romances en su vida dado su carisma. Ha tenido varias relaciones, matrimonios y varios hijos.

Pero desde que conoció a Nadia Ferreira, la relación fue a pasos agigantados. De hecho no llevaban tanto tiempo juntos cuando anunciaron que se casarían y luego de hacerlo en una lujosa boda en donde no faltaron celebridades y no escatimaron en gastos de ningún tipo, anunciaron que esperaban a su primer hijo como pareja.

La modelo paraguaya transita la última parte de su embarazo y la recomendación es que guarde reposo absoluto, algo que le está costando cumplir. Hasta el propio Marc Anthony ha intentado convencerla de que cumpla con esta recomendación pero es difícil que acepte. De hecho hace pocos días se los vio juntos en un evento organizado en Los Ángeles.

Poco y nada se sabe de la intimidad del embarazo. Ni Nadia Ferreira ni su esposo se han referido al tema, sólo comparten en las redes sociales fotos de su día a día y cómo va creciendo el vientre de la joven. La revista Hola que pagó una fortuna para tener fotos exclusivas de la boda en Miami, publicó hace unos días fotografías de la feliz pareja disfrutando de un evento en California.

Al ver las imágenes, muchos especulan sobre cuándo nacerá el hijo de Marc Anthony y su joven esposa. A juzgar por el tamaño del vientre, muchos vaticinan de que será en junio de este año porque aseguran que le quedan algunas semanas de gestación. No se sabe aun, oficialmente si será niño o niña ni cómo se llamará. Otros aseguran que nacerá en el mes de mayo, pero de lo que no caben dudas es que la modelo dio el sí estando embarazada.