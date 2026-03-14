México ha dejado huella en Nacho Vegas. Tal vez sea la forma en que aquí se apropian de sus canciones o la intensidad social que ha percibido en las calles, pero el cantautor asturiano dice que su paso por el país le ha recordado que la música es un altavoz de las historias y las luchas colectivas.

Y justo esa conexión hará especial la presentación que tendrá hoy en el Festival Vive Latino.

“Le agradezco muchísimo al público mexicano la naturalidad con la que toman la música y la hacen propia. Una vez, un grupo de seguidores hizo un video con una canción mía que hablaba de calles muy concretas de mi ciudad, en Asturias. Yo pensaba que era algo demasiado local, pero ellos la tomaron para hablar de sus propias ciudades”, dice en entrevista.

El cantante de 51 años visitó nuestro país por primera vez hace casi dos décadas junto a Enrique Bunbury y, desde entonces, ha construido una relación constante con el público mexicano que, asegura, ha sumado nuevas generaciones de seguidores.

“Muchos de mis primeros seguidores eran fans de Enrique Bunbury y eso fue una gran suerte para mí, entrar en México de esa manera. Pero ahora veo, incluso hijos e hijas de quienes escuchaban mis discos antes. Creo que aquí tengo un público sensiblemente más joven que en España”.

Durante su estancia en la Ciudad de México, el músico presenció la movilización del 8M, una de las marchas feministas más multitudinarias del país. Para el cantautor, ver la dimensión de la protesta fue revelador, una experiencia que reflejó la fuerza social que percibe en en este país.

“Yo conocía las que se hacen en España, en Asturias o en Madrid, pero claro, son allá mucho más pequeñas. Aquí ver a decenas de miles de mujeres marchando con esa intensidad fue algo súper bonito”.

Esa relación con el público también influye en la forma en que el cantautor entiende el impacto de su música fuera de España. Para él, escuchar las historias de quienes se acercan después de los conciertos le permite conocer realidades muy distintas a las que se viven en Europa.

Nacho, quien se presentará en el escenario Telcel, es conocido por temas como “Mi pequeña bestia” y “Llueves moscas”, las cuales ofrecen letras introspectivas que tienden puentes con el público.

“México tiene una fuerza muy grande en las calles y en cómo la gente vive lo que tiene que ver con los barrios, con las calles y con la cultura popular. Esa manera apasionada de vivir es algo de lo que creo que tenemos mucho que aprender en Europa”.

En modo combativo

Aunque la participación del músico, cuyos temas también abordan las desigualdades sociales, los movimientos sociales o el avance de discursos autoritarios en distintos países, será más corta que un concierto completo, no descarta la oportunidad para compartir alguna reflexión con el público.

“Cuando tienes a tanta gente delante y sabes que tu voz se va a oír más de lo que hubieras soñado nunca, es importante decir ciertas cosas”.

El cantautor reconoce que el tiempo limitado de un festival hace difícil dedicar espacio a discursos o a intervenciones más largas, como sí ocurre en sus conciertos en solitario, donde incluso cede minutos del escenario a colectivos sociales.

En uno de sus conciertos en la Ciudad de México en el Pepsi Center, recuerda, dio espacio a un grupo de activistas para hablar sobre la situación en Palestina, una práctica que forma parte de su forma de entender el escenario como lugar de expresión colectiva, enfocada no sólo en sentimientos personales, sino colectivos.

“La música ya tiene que hablar por sí misma y causar emociones, que es para lo que la gente va a los conciertos. Pero a veces también es importante aprovechar ese espacio para decir algo”, reitera el artista español.

Diez discos en solitario, entre ellos el recién lanzado este año, Vidas semipreciosas, han establecido la lucha lírica y de expresión del cantautor, cuyos discursos a través de los distintos escenarios que recorre han sido una constante en su carrera.

“Debemos cantar bien alto y hacer que la música sea un altavoz de las luchas colectivas que tenemos que librar. Van a ser tiempos difíciles en los que hay que luchar”, remarcá.