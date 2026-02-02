Más Información

Sala Nezahualcóyotl, a rehabilitación para celebrar sus 50 años

Romero Tellaeche y revendedores de boletos de BTS, derrotados; Kanye West… ¿redimido?: memes de la semana

La piel de leopardo, un ensayo de Gabriel Bernal Granados

El terror de las puertas: adelanto de novela de Ethel Krauze

"Siempre es buena noticia que un clásico se convierta en best seller": entrevista a José María Micó

El Bach se tiñó de púrpura encendida

y dan a conocer que en común. Fue el actor quien, a través de sus redes sociales, compartió una fotografía del puño del recién nacido, del que todavía se desconoce el sexo pues, si bien, el matrimonio compartió varios momentos del embarazo, a lo largo del proceso, también han reservado algunos pormenores para disfrutarlos en privacidad.

Fue durante la tarde de ayer, 1° de febrero, que el actor chileno compartió que él y su esposa ya habían recibido al nuevo integrante de su familia. Se trató de una instantánea en donde aparece una de las manos de su bebé, en la misma imagen etiquetó a Renaud y escribió la palabra "vida".

Lee también:

Horas antes, Novoa había publicado otra historia en donde se podían ver sus pies y, en segundo plano, una camilla de hospital, en donde Michelle se encontraba recostada, por lo que, desde ese momento, se especuló que, posiblemente, ya había llegado el momento de que recibieran a su hijo pues, sólo unos días antes, la actriz había posado, mostrando su vientre, el cual sugería la etapa muy avanzada en la que se encontraba su proceso gestativo.

Con la llegada del nuevo integrante de la familia, ya son cuatro los hijos que el matrimonio comparte, dos en común; el recién nacido y Milo que, este junio cumplirá dos años y Marcelo y Axel, hijo de Renaud y Novoa, respectivamente.

Hace sólo unos momentos, además, el actor de melodramas compartió una nueva fotografía donde carga a su hijo en brazos, sin embargo, fue muy cuidadoso a la hora de mantener oculto el rostro de su bebé, del cual sólo se ve un pequeño fragmento.

Matías Novoa y la primera foto que posa junto a su hijo, nacido el 1° de febrero de 2026. Foto: Instagram
