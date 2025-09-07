Más Información

Lady Gaga en Xochimilco, la nueva línea de trolebús y la muerte de Giorgio Armani, en los memes de la semana

Lady Gaga en Xochimilco, la nueva línea de trolebús y la muerte de Giorgio Armani, en los memes de la semana

El arte de Leonora Carrington alimenta deseos: entrevista a Lena Vurma y Thor Klein

El arte de Leonora Carrington alimenta deseos: entrevista a Lena Vurma y Thor Klein

Diversiones eruditas de un traductor no profesional: entrevista a Aurelio Asiain

Diversiones eruditas de un traductor no profesional: entrevista a Aurelio Asiain

“Los rostros de los gorilas son irresistibles al lápiz”: entrevista a Anthony Browne

“Los rostros de los gorilas son irresistibles al lápiz”: entrevista a Anthony Browne

Una espía en los archivos soviéticos

Una espía en los archivos soviéticos

Andrea Camilleri: el privilegio de no estar de acuerdo

Andrea Camilleri: el privilegio de no estar de acuerdo

y sorprendieron con la noticia de que, a tres años de comenzar su relación, y un poco más de un año de recibir a Milo, su primer hijo en común, ahora esperan a su segundo bebé.

La pareja compartió una publicación, en sus cuentas de Instagram, conformada por una serie de fotografías del viaje que emprendieron a Londres y, donde el crecimiento del vientre de Michelle es evidente, en la que escribieron:

"Londres con mucho amor, la familia sigue creciendo".

Lee también:

La noticia la dan a conocer a sólo a un año dos meses de que recibieran a Milo, su primer hijo en común, pues cabe recordar que, antes de conocerse, ya habían construído una vida familiar pero con otras parejas.

Novoa es padre de Axel, su primogénito de 14 años, el cual tuvo con la actriz María José Magán.

Por su parte, Michelle es mamá de Marcelo, al que tuvo con Josué Alvarado y que, en la actualidad, tiene ocho años.

Lee también:

La actriz y Matías se casaron en diciembre 2023, desde ese momento surgió la versión de que ya esperaban a su primer hijo en común, sin embargo, ellos lo negaron, hasta que se publicó la exclusiva en la revista "Hola".

Milo llegó a este junto a finales de junio 2024.

La pareja ha sido bien vista, por la forma en que han inculcado a sus hijos quererse, sin importar que no compartan a sus dos padres pues, en redes, demuestran el gran amor, sin distinción, que existe entre todos.

Lee también:

Entre los famosos que ya han felicitado a Renaud y Novoa por la buenanueva, se encuentran Claudia Martín -quien también está a la espera de su primer bebé-, Dulce María, Linet Puente, Faiola Campomables, Ximena "la Choco" y Sebastián Rulli.

* Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Emiliano Aguilar se va contra Nodal, Ángela y Pepe Aguilar: “Si eres mala onda, la gente se da cuenta”. Foto: Instagram / AFP

Emiliano Aguilar se va contra Nodal, Ángela y Pepe Aguilar: “Si eres mala onda, la gente se da cuenta”

Así intentó Trump conquistar a la princesa Diana: “Me gustaba, era encantadora”. Foto: AFP / EFE

Así intentó Trump conquistar a la princesa Diana: “Me gustaba, era encantadora”

Mariah Carey se burla de Jennifer Lopez por fracaso con su gira: "Soy más exitosa y envejezco mejor”. Foto: Mariah Carey/ Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group / AP

Mariah Carey se burla de JLo por fracaso con su gira: "Soy más exitosa y envejezco mejor”

Accidente en La Casa de los Famosos: ¿Qué le pasó a Dalilah Polanco?. Foto: Dalilah Polanco / IG

¡Impactante! Dalilah Polanco cae en LCDLF3 y todos temen lo peor

Adamari López. Foto: EFE

Adamari López se lleva todas las miradas en Instagram con minivestido otoñal