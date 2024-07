Ex de Matías Novoa revela que su hijo no recibe la pensión alimenticia que debería: "desde el 2017"

María José Magún cuenta que, desde 2017, su hijo Axel no ha recibido la pensión alimenticia que debería. Sin embargo, la actriz permite que el menor conviva con su padre, el actor Matías Novoa, pues para ella es imprescindible que su hijo crezca feliz y con una estabilidad familiar.

A tres días de que naciera Milo, el primer hijo en común entre Michelle Renaud y Matías Novoa, el primogénito del actor viajó a Europa para conocer a su hermanito, así lo dio a conocer María José que ayer acompañó al pequeño Axel al aeropuerto.

Milo, hijo de Matías Novoa y Michelle Renaud nació este viernes 28 de junio. Foto: Instagram

"Él está muy contento, muy feliz de que va a conocer a su hermanito, siempre quiso un hermanito", dijo.

Cabe destacar que Axel y Marcelo, hijo de Michelle, también sostienen una excelente relación, pues a pesar de ser hijos de diferentes madres, se consideran como auténticos hermanos.

Michelle Renaud posa con Marcelo y Alex, su hijo y el hijo de Novoa. Foto: Instagram

Lee también: Michelle Renaud quiere vivir de nuevo el día de su parto; comparte imágenes de la llegada de Milo

La actriz despidió a su hijo de 13 años, que voló en compañía de su abuelita y abuelito paternos, con los que mantiene una muy buena relación, a pesar de que su relación con Novoa terminó hace años.

"Ay yo siempre me he llevado superbien con los abuelos de Axel, siempre han sido increíbles conmigo, siempre fueron como de mi familia, entonces los quiero mucho, y ellos siempre me han tratado con mucho cariño, con mucho respeto, a mí y bueno... adoran a su nieto", destacó.

La venezolana aclaró que, si bien, enfrenta un proceso legal con el padre de su hijo, debido a que desde hace 7 años no proporciona la pensión alimenticia que correspondería, tiene un trato cordial con Matías, por el bien de Axel.

"Yo lo que quiero es que Axel sea feliz y no privarlo del derecho de ver a su papá", precisó.

Lee también: Michelle Renaud y Matías Novoa le dan la bienvenida a su hijo Milo

Sin embargo, el proceso legal continúa y destaca que este no llegará a su fin hasta que la jueza, encargada del caso, dictamine qué cantidad recibirá el menor de ahora en adelante.

"Desde el 2017 no recibió lo que correspondía de manutención, son acuerdos a los que estoy a la espera de que la jueza encargada dictamine lo mejor para Axel", destacó.

Hace unos días, Magán celebró que Axel ya se graduó de la primaria, por lo que lo acompañó en su ceremonia de fin de curso, la cual presumió a través de redes sociales y aplaudió el gran talento de su hijo que, a sus 13 años, ya demuestra tener una gran habilidad para la escultura.

María José Magán y su hijo Alex, el día de su graduación de la escuela primaria. Foto: Instagram

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc