Las gemelas Alice y Ellen Kessler, célebres artistas alemanas y referentes de la televisión italiana a partir de los años 60, han fallecido juntas a los 89 años en su residencia cerca de Múnich, Alemania, tras recurrir a un suicidio asistido.

Las hermanas, conocidas por su destacada trayectoria en la televisión y la música durante las décadas de 1950, 1960 y 1970, se habían retirado en su país natal tras una exitosa carrera, especialmente en Italia, donde su fallecimiento ha tenido una amplia repercusión mediática.

Ambas vivían juntas en Grünwald, un pequeño pueblo en las afueras de Múnich, donde fueron encontradas sin vida el lunes al mediodía, después de que la policía bávara fuera alertada.

Al llegar al lugar, los agentes confirmaron su fallecimiento y descartaron la intervención de terceros.

La Asociación Alemana para una Muerte Digna (DGHS) confirmó a los medios que se trató de un suicidio asistido y que las hermanas tomaron la decisión de forma consciente y premeditada.

En Alemania, el suicidio asistido se descriminalizó en 2020 y se encuentra en un limbo legal a la espera de una nueva legislación sobre la cuestión, mientras que la eutanasia sigue siendo ilegal.

Alice y Ellen Kessler nacieron el 20 de agosto de 1936 en Nerchau, Alemania, y desde pequeñas mostraron un gran talento artístico.

Se formaron en ballet y, con el apoyo de sus padres, a los 18 años emigraron a la Alemania Occidental, donde empezaron a destacar en el mundo del espectáculo.

El punto de inflexión en su carrera llegó en 1959, cuando representaron a Alemania Occidental en el Festival de la Canción de Eurovisión con el tema "Esta noche queremos ir a bailar", con el que consiguieron un octavo puesto entre los 11 participantes.

En 1960, las gemelas se mudaron a Italia, donde su carrera despegó en la televisión y el cine, convirtiéndose en un referente de la "Dolce Vita" por su belleza y sofisticación.

A lo largo de los años, participaron en populares programas de televisión, películas y escenarios de cabaret, consolidándose como iconos de la televisión italiana.

A los 40 años, las Kessler posaron para la portada de la edición italiana de 'Playboy', un número que se convirtió en el más vendido de la revista en el país hasta ese momento.

La muerte asistida es un término genérico que engloba procedimientos médicos para ayudar a una persona a morir, ya sea por eutanasia (donde un profesional sanitario provoca o acelera la muerte) o por suicidio asistido (donde el paciente se administra el fármaco letal que le ha sido prescrito por un médico).

