Más Información

El iPhone 17 y la séptima gala de "La Casa de Los Famosos México", en los memes de la semana

El iPhone 17 y la séptima gala de "La Casa de Los Famosos México", en los memes de la semana

La oveja catorce

La oveja catorce

Los relatos visuales de Francisco Mata Rosas sobre el sismo del 85

Los relatos visuales de Francisco Mata Rosas sobre el sismo del 85

El trío de jóvenes que busca reconstruir la memoria del terremoto del 85

El trío de jóvenes que busca reconstruir la memoria del terremoto del 85

Los segundos del temblor

Los segundos del temblor

“Deportado se ha convertido en sinónimo de criminal y no es así”: entrevista a Javier Zamora

“Deportado se ha convertido en sinónimo de criminal y no es así”: entrevista a Javier Zamora

Fue durante la madrugada de este domingo que, la , dio a conocer la muerte de , actriz que se formó, dentro de la primera generación de la , recordada, en la actualidad, por interpretar a "Beba", la abuelita de Karla "Charlie" García en la serie "Soy tu fan".

"La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera actriz Tara Parra, nuestras condolencias a familiares, amigos y compañeras y compañeros. (QEPD)", escribió la sociedad a través de su cuenta de X.

Parra, como ha contado su hija Kenia Gascón (para Imagen TV), debutó como actriz desde los 14 años, a los dos meses de comenzar con sus estudios, cuando formó parte de la primera generación de actrices y actores que se formaron en Bellas Artes, junto a Ignacio López Tarso, con quien siempre conservó una entrañable amistad.

Lee también:

Parra fue una mujer de gran preparación académica pues, mientras estudiaba teatro, también cursaba la carrera de maestra en la Escuela Normal.

El debut intempestivo de la actriz se debió que el INBAL necesitaba estrenar con urgencia la puesta en escena "Rosalba y los llaveros de Emilio Carballido", en la que Parra se ganó un papel, debido a que, por la edad que tenía, era la actriz que más se le acercaba a la descripción del personaje ;la obra fue dirigida por el poeta Salvador Novo.

Pasados los años, la actriz apareció en proyectos de televisión como los melodramas "Cuna de lobos", "El extraño retorno de Diana Salazar" y "María la del barrio".

Lee también:

También apareció en cintas como "Sin ton ni sonia", "Sexo, amor y otras perversiones" y "Amor, letra por letra".

En 2010, se ganó el cariño de las nuevas generaciones al dar vida a "Beba", la abuelita del personaje que Ana Claudia Talancón interpreta en la serie de canal 11, "Soy tu fan".

El último proyecto en que participó la actriz fue "La casa de las flores".

Kenia y su madre solían compartir videos en Instagram con temáticas divertidas en los últimos meses de vida de la actriz.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Camila Parker se separa del rey Carlos III en plena lucha contra el cáncer: ya no viven juntos, revelan. Foto: AFP / EFE

Camila Parker se separa del rey Carlos III en plena lucha contra el cáncer: ya no viven juntos, revelan

Yolanda Andrade asegura que fue víctima de BRUJERÍA para enfermar gravemente: “Le pedí de favor que ya me dejara en paz”. Foto: Berenice Fregoso / El Universal/ Foto tomada de Instagram @yolandaamor

Yolanda Andrade asegura que fue víctima de BRUJERÍA para enfermar gravemente: “Le pedí de favor que ya me dejara en paz”

Padres de Nodal presionan para que el cantante le firme el pasaporte de Inti; "Están furiosos", dicen Foto: Instagram/AFP

“Ángela Aguilar lo manipula”: el controversial enfrentamiento entre los padres de Nodal por Inti

Rey Carlos III delicado de salud: Meghan y Harry permitirán que vea a Archie y Lilibet antes de que sea demasiado tarde. Foto: AFP / AP Photo/Matt Dunham, FILE

Rey Carlos III delicado de salud: Meghan y Harry permitirán que vea a Archie y Lilibet antes de que sea demasiado tarde

Margot Robbie/ AP

Margot Robbie sorprende con su vestido transparente más revelador en la alfombra roja