Muere Peter Marshall, presentador de "Hollywood Squares"

Peter Marshall, el actor y cantante que se convirtió en presentador de un concurso televisivo que interpretó a un hombre serio frente a las estrellas durante 16 años en "The Hollywood Squares", falleció. Tenía 98 años.

Murió hoy de insuficiencia renal en su casa en el barrio de Encino de Los Ángeles, dijo el publicista Harlan Boll.

Marshall ayudó a definir la forma del presentador de programas de juegos modernos, fluido, profesional, pero nunca demasiado serio, en más de 5 mil episodios de la serie que se emitió en NBC entre 1966 y 1981.

Pero a menudo se parecía más a un presentador de un programa de entrevistas, y el juego de tres en raya al que jugaban los concursantes, aunque real, era una excusa para pasar un buen rato.

Las preguntas que Marshall les hacía a los habituales, como Paul Lynde, George Gobel y Joan Rivers, estaban pensadas para preparar el terreno para las respuestas de broma antes de que llegaran las respuestas reales.

“Fue lo más fácil que he hecho en mi vida en el mundo del espectáculo”, dijo Marshall en una entrevista de 2010 para el Archive of American Television. “Entré, dije ‘Hola, estrellas’, leí las preguntas y me reí. Y me pagaron muy bien”.

“The Hollywood Squares” se convertiría en una institución cultural estadounidense y convertiría a Marshall en un nombre muy conocido. Ganaría cuatro premios Emmy diurnos al mejor concurso durante su carrera y generó docenas de versiones internacionales y varios reinicios en Estados Unidos. No solo fue un foro para actores de personajes como Charlie Weaver (el nombre artístico de Cliff Arquette) y Wally Cox, sino que el programa atrajo a una variedad de estrellas importantes como invitados ocasionales, incluidos Aretha Franklin, Mel Brooks, Carl Reiner, Ed Asner y Janet Leigh.

¿Quién fue Peter Marshall?

Nacido como Ralph Pierre LaCock en Clarksburg, Virginia Occidental, Marshall se mudó por todo el estado cuando era niño, viviendo en Wheeling y Huntington.

Su padre murió cuando Marshall tenía 10 años y vivió con sus abuelos, ya que su madre y su hermana, la actriz Joanne Dru, se mudaron a Nueva York para seguir su carrera en el mundo del espectáculo. Marshall pronto se les uniría.

A los 15 años, salió de gira como cantante con la orquesta de Bob Chester. También trabajó como asistente de radio de la NBC y acomodador en el Teatro Paramount. Fue reclutado durante la Segunda Guerra Mundial y destinado en Italia, donde hizo sus primeras incursiones en las radios como DJ para Armed Forces Radio. En 1949 formó un dúo cómico con Tommy Noonan, apareciendo en clubes nocturnos, teatros y en "The Ed Sullivan Show".

Se convirtió en actor cinematográfico contratado en la década de 1950 en Twentieth Century Fox, apareciendo en películas como "The Rookie" de 1959 y "Swingin' Along" de 1961.

Los papeles protagonistas importantes se le escaparon en Hollywood, pero los encontraría en el teatro musical.

También aparecería en versiones de Broadway de “High Button Shoes”, “The Music Man” y “42nd Street”.

Después de “The Hollywood Squares”, Marshall presentaría algunos otros programas de juegos de corta duración, pero principalmente reanudó su carrera como actor cantante, protagonizando más de 800 funciones de “La Cage Aux Folles” en Broadway y en gira, y cantando en la versión cinematográfica de 1983 de “Annie”.

Se casó tres veces, la última con Laurie Stewart en 1989.

La pareja sobrevivió a un ataque de COVID-19 a principios de 2021. Estuvo hospitalizado durante varias semanas.

Entre sus cuatro hijos se encuentra Pete LaCock, un jugador de béisbol profesional de los Chicago Cubs y los Kansas City Royals. A Marshall también le sobreviven sus hijas Suzanne y Jaime, su hijo David, 12 nietos y nueve tataranietos.