¿Erika Buenfil se orinó encima?, la actriz narra una bochornosa anécdota

Manejar en la Ciudad de México puede ser todo un desafío, pero enfrentar una urgencia de ir al baño en medio de la lluvia y el tráfico lo complica aún más. Esto fue exactamente lo que le ocurrió a la actriz Erika Buenfil la tarde de ayer, 14 de agosto.

A través de su cuenta de TikTok, la famosa compartió una bochornosa anécdota en la que, en medio del aguacero que azotó la capital, tuvo que ir a buscar a su hijo Nicolás, quien se encontraba a una distancia considerable de ella debido a que se le había ponchado la llanta de su auto.

Buenfil explicó que, durante el trayecto, tenía una gran necesidad de orinar. Para empeorar las cosas, al llegar con el joven, se dieron cuenta de que ni su carro ni el de él contaban con gatos hidráulicos para reparar el neumático, lo que hizo que el problema tardara en solucionarse.

“Yo creo que (los gatos) se los han volado en algún estacionamiento o agencia porque no traen. Entonces ahora queremos un gato y los de los seguros no contestan”, mencionó riendo, y luego regresó al tema de su necesidad de ir al baño.

“Ya no aguantaba más. Me bajé del carro y me hice pipí en la ropa. Pero por suerte (mi hijo) traía un pantalón en su carro”, añadió alegremente.

Detalló que, antes del incidente, llevaba un pantalón negro, y afortunadamente, con el cambio de ropa ya no estaba toda mojada “como bebé”, bromeó.

Captura vía TikTok.

El chofer de la artista también acudió en ayuda de Nicolás, pero los esfuerzos fueron en vano ya que nadie tenía un gato. Posteriormente, Buenfil comentó que tuvieron que empujar la camioneta de su hijo hasta un lugar donde pudieran cambiar la llanta, y fueron los últimos en ser atendidos.

“Ahora el siguiente paso es que yo encuentre ropa limpia, como bebé, para cambiarme”, dijo.

Además, decidió grabar a Nicolás, a quien le preguntó si estaba más tranquilo después del susto, y finalmente lograron llegar a casa sanos y salvos.

“Cosas bajo la lluvia, estamos bien. Fue una experiencia más. Nicolás aprendió. Yo aprendí y ahora sí, a cenar, descansar y bañarse”, concluyó.

A pesar de la situación, la famosa siempre mantuvo una actitud positiva.

Erika Buenfil y Nicolás. Captura.