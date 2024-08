Biby Gaytán deja la rectitud y se llena la boca de palabrotas en "Locas de remate"

Biby Gaytán se ha caracterizado por ser muy educada en su trato, pero en la puesta en escena "Dos locas de remate" se da vuelo diciendo palabras altisonantes y aseguró es algo muy liberador.

“Como muchos saben soy del sureste, nací en Tapachula, Chiapas, pero crecí en Tabasco, normalmente sólo cuando estoy enojada echo mis palabrotas, pero aquí ha sido una delicia porque me he explayado, y mi personaje eso tiene, nada más que aquí me voy como hilo de media, ha sido como una catarsis, porque sacas las emociones a flor de piel”, expresó sonriendo Gaytán.

Es que ella junto a Dalilah Polanco acababan de ofrecer la función de estreno de Dos locas de remate, la cual se llevo a cabo la noche de ayer en el Nuevo Teatro Libanés. En esta puesta en escena Biby interpreta a una violinista con muchos tocs y que debe enfrentar la llegada de su hermana a su hogar, quien le reprocha el haberla dejado sola al cuidado de su madre, es entonces cuando los secretos comenzarán a revelarse.

Lee también: José Elías cambia su tono para el drama

La exTimbiriche aseguró que no dudó ni un segundo al aceptar este proyecto, porque sabe que el productor Morris Gilbert siempre elige obras de calidad y ésta no es la excepción.

“Esta experiencia es algo nuevo para mí y por eso es un reto, yo adoro los retos, porque me impulsan a mejorar, a prepararme más, me enciende esa chispa, ese motor que necesito; dicen que si algo te emociona y te incluso algo de miedo, ahí es”, señaló Gaytán.

Biby Gaytán en el estreno de la obra "Locas de remate". Foto: EL UNIVERSAL / Sughey Baños

Sin duda alguna Biby pudo brillar porque tuvo en escena a una gran compañera como Dalilah Polanco, quien a través de su réplica daba pie a que Gaytán hiciera explotar la locura de su personaje.

“Estar compartiendo el escenario con la señora Dalilah Polanco es un agasajo como ser humano, como profesional me ha enseñado una barbaridad y estoy como una esponja, aprendiendo todos los días, te quiero”, le dijo Biby a su compañera de escena.

Para Dalilah ha sido todo un descubrimiento el trabajar con Biby, sobre todo porque la ha visto transformarse en el escenario y convertirse en una neurótica e iracunda mujer, que le da pie a su personaje para sacar su frustración y de este modo hacer reír al público por las situaciones que esto provoca. Al final la gente se puso de pie para aplaudir a estas dos actrices que dejaron todo en el escenario.

El productor Morris Gilbert explicó que siempre pensó a Dos locas de remate para una temporada larga, por lo que tener un nuevo elenco era necesario, ya que los compromisos laborales de Susana Zabaleta y Gaby de la Garza les impidieron continuar, pero para él definitivamente la actuación de Dalilah y Biby le ha dado otro tono al montaje, más hilarante.

“Porque si bien los personajes son los mismos, las líneas son las mismas y la dirección es la misma, pero la esencia de cada una de ellas es diferente, y eso es lo que ponen en el escenario”, señaló Gilbert.

Lee también: Recuperada y más entregada que nunca, Ana Gabriel comenzó con su gira de conciertos en la CDMX

Esta noche de estreno Biby estuvo acompañada por su esposo, el actor y cantante Eduardo Capetillo, y sus hijos Eduardo y Ana Paula.

“Mi marido es mi compañero de vida, yo estoy cuando él me necesita y él cuando yo lo necesito, y lo disfruto porque me siento plena y bendecida”, comentó al final de la función, tomada de la mano de Eduardo Capetillo.

Además de la familia Capetillo Gaytán estuvieron presentes en la alfombra roja de este estreno Bárbara Torres, Lalo España, M’Balia, Emma Pulido, el grupo Kairo, Kika Edgar, Lola Cortés, Irasema Terrazas, por mencionar algunos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc