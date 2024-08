Recuperada y más entregada que nunca, Ana Gabriel comenzó con su gira de conciertos en la CDMX

A ritmo del mariachi y la tambora, la cantante Ana Gabriel convirtió en una fiesta el primero de cinco conciertos que ofrecerá en el Auditorio Nacional, donde llegó la noche de ayer con su tour Un deseo más, con el cual festeja 50 años de carrera artística.

Luciendo mucho más delgada y portando un traje blanco, Ana Gabriel hizo acto de presencia en el escenario del Auditorio Nacional en punto de las 21 horas, donde fue recibida con una fuerte ovación por parte de su público y comenzando su show con el tema "Esta noche".

“¡Guau! y los años pasan y de nuevo en el Auditorio Nacional, aunque sé que muchos de ustedes fueron el años pasado a la Arena Ciudad de México, pero el Auditorio se extraña porque los tengo cerquita, por eso les doy las gracias por tenerme aquí de nuevo y hacer esta fiesta”, expresó la cantante sinaloense en un primer diálogo con la gente.

Lee también: Ana Gabriel aclara que "Simplemente amigos" no fue escrito para Verónica Castro

En seguida dio paso a algunos de sus grandes éxitos como "Cosas del amor", "Tú y yo", "Amor" y "Ni un roce", pero antes comentó que el subir un escenario como éste sigue provocándole mariposas en el estómago. El momento rítmico llegó con "No sabes", "Mar y arena", "Evidencias" y "Estas emociones".

Al ver la euforia que causaba en las casi 10 mil personas, Ana Gabriel dijo: “Yo también los amo, es un amor recíproco y que yo recibo porque me dejo querer, así que ustedes déjense querer por mí porque de no ser así yo no podría estar parada en un escenario. He estado en varios países y he sentido tanto orgullos de llevar la bandera de México en mis hombros”, acto seguido cantó "Aquí estoy", la cual retumbó por todo el recinto, ya que el público la cantó con ella.

Orgullosa como dijo de sentirse mexicana interpretó a todo pulmón "México lindo y querido", acompañada del mariachi "Nuestro México".

“Cómo estar en mi tierra, mi partía y no traerles esta música. Llegó el momento de las canciones que duelen, que hacen llorar, de esas que se dedican, que se cantan fuerte y es imposible que ustedes no canten estos temas”, dijo la cantante.

"Mi talismán", "No entiendo", "Tu lo decidiste" y "A pesar de todos", fueron interpretado con sentimiento no sólo por Ana Gabriel, también por el público, en su mayoría mujeres, que disfrutaban al máximo el show.

“Lo único que me pesa en esta parte de la música, es que todo el alcohol ya se lo tomaron, por eso digo que con estas canciones se pueden ‘empinar el codo’ y sacar todo el dolor que traen”.

"Cómo olvidar", "Ahora", "Huelo a soledad", "Hechizo" y "Hasta que te conocí", con el cual rindió un homenaje a su gran amigo Juan Gabriel, cerraron este momento y explicó que el 15 de septiembre estará festejando 50 años de carrera, por eso decidió hacer una gira tan larga como ésta.

Lee también: ¿Ana Gabriel se casó?, la cantante presume misterioso anillo y asegura que prepara su luna de miel

“Estoy hablando de 50 años de carrera y 68 de edad, siguiendo con la frente en alto y cuidándome para ustedes, pero el sacrifico no es tan grande porque se hace lo que se ama, aunque tal vez deje pasar muchas cosas, amor, parejas, hijos”.

En la recta final del show no podía faltar la música de su tierra Sinaloa, y explicó que esta música gustaba porque es muy alegre, entonces su grupo de músicos en cuestión de segundos se transformó en una banda sinaloense, cuyo nombre era A Guevo Jarochos, con la cual interpretó los clásicos "Mi gusto es", "El sauce y la palma" y "El sinaloense".

“La vida ha sido tan buena conmigo a pesar de lo que me costó llegar hasta aquí, y si me preguntaran qué quisiera ser si vuelvo a nacer, diría que lo mismo. Nunca dejaré de ser la loca qué soy, así me criaron mis padres, mi hermana, libre. México gracias por dejarme nacer aquí y gracias por aceptar mi canto siempre”, fue como Ana Gabriel finalizó este primer concierto en el Auditorio Nacional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc