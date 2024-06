¿Ana Gabriel se casó?, la cantante presume misterioso anillo y asegura que prepara su luna de miel

"Ya estoy casada" fue la frase con la que Ana Gabriel habría revelado a sus fans que no sólo encontró el amor, sino que, de un momento a otro, decidió dejar su eterna soltería y unirse en matrimonio con una misteriosa y desconocida persona.

Todo sucedió en una reciente transmisión en vivo que la cantante realizó a través de sus redes sociales, para compartir algunos momentos de sinceridad con sus seguidores.

En el video, que ya circula por todo Internet, la intérprete de "Quién como tú" fue cuestionada sobre su situación sentimental y, con una enorme sonrisa en los labios, presumió su felicidad: "déjame decirte que ya tengo quien me cuide", dijo.

Asimismo, explicó que en cuanto termine su actual gira de conciertos, prevista para concluir en 2025, se tomará un merecido descanso para disfrutar de una Luna de miel junto a su pareja.

"Me voy a ir de Luna de miel, ya tengo quien me acompañe. A mi Luna de miel no van a ir más que dos personas, somos dos, nada más", agregó.









Uno de los momentos más comentados del video, fue cuando Ana Gabriel mostró en primer plano su mano izquierda, revelando un misterioso anillo en su dedo anular, que muchos aseguraron sería la prueba inequívoca de su boda.

Cabe destacar que en los últimos días han surgido varias versiones que afirman que Ana se casó en Perú con una mujer, varios años menor que él, y quien, supuestamente, es psicóloga de profesión.

Por supuesto que esta información no ha sido confirmada por lo que algunos seguidores de la artista están convencidos de que esta última transmisión bien pudo tratarse de una burla a los rumores sobre su vida sentimental.

Ana Gabriel también aprovechó el video para agradecer a sus fans por el apoyo que recibió tras un fuerte cuadro de neumonía, mismo que la obligó a cancelar algunos de sus conciertos.

