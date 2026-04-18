La actriz francesa Nathalie Baye, ganadora de múltiples premios César, falleció a los 77 años a causa de una enfermedad degenerativa, informó su familia.

Baye, figura destacada del cine francés, actuó en unas 80 películas y ganó el César a la mejor actriz en cuatro ocasiones, incluyendo tres años consecutivos entre 1981 y 1983.

Falleció el viernes por la noche en su domicilio de París a causa de una demencia con cuerpos de Lewy, enfermedad neurodegenerativa que puede alterar el estado de ánimo, el movimiento y provocar alucinaciones.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, le rindió homenaje en X, destacando a "una actriz con la que hemos amado, soñado y crecido".

"Queríamos tanto a Nathalie Baye. Acompañó con su voz, sus sonrisas y su pudor estas últimas décadas del cine francés, de François Truffaut a Tonie Marshall", añadió el jefe de Estado, enviando sus condolencias "a su familia y a sus seres queridos".

La carrera de la actriz experimentó un resurgimiento tardío con papeles de alto perfil internacional, como el de la madre de Leonardo DiCaprio en "Atrápame si puedes" y el de una aristócrata francesa en "Downton Abbey 2".

También trabajó con el director canadiense Xavier Dolan, quien la dirigió en "Laurence Anyways" y "Sólo el fin del mundo", interpretando a madres complejas.

La película "Una relación privada" le valió el premio a la mejor actriz en el Festival de Venecia.

Baye mantuvo una relación de cinco años con el rockero Johnny Hallyday, fallecido en 2017, con la que tuvo una hija, Laura Smet, quien es también actriz.

Nacida en 1948 en Normandía, Baye creció en una familia bohemia de pintores. Con dificultades de dislexia, dejó la escuela a los 14 años y se mudó a Mónaco para estudiar danza.

Su gran salto llegó en los años 1970 trabajando con directores del cine de autor como François Truffaut, Maurice Pialat y Claude Sautet, y posteriormente en los 1980 con Jean Luc Godard.

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