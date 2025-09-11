Más Información

, la madre de, murió a sus 95 años, el pasado 8 de septiembre: las causas de su deceso no han sido precisadas por la familia ni por el cantante que ha preferido llevar su luto en entero hermetismo, evitando hacer alguna publicación de la partida de su progenitora.

Y si bien, los Aristizpabal Vásquez no han querido pronunciarse al respecto, el diario colombiano "El Tiempo" indicó que la muerte de doña Alicia se habría debido a causas naturales.

Pese a su silencio, es bien sabido a el colombiano siempre tuvo un vínculo muy estrecho con su madre, en la que se inspiró para titular su álbum "La vida es un ratico", unas de sus frases más celebres.

Lee también:

En una entrevista con Yordi Rosado, Juanes -o Juan Esteban- contó que, sin importar que ya había formado su propia familia, no había día que no se comunicara con su madre a la que, cada mañana, le deseaba los buenos días.

De su madre, el músico e intérprete de "A Dios le pido" aprendió la fe; cada que doña Alicia lo acompañaba a un concierto, lo santiguaba antes de que saliera el escenario y, cuando no están juntos, Juanes no puede salir de casa sin el rosario que ella le obsequió.

"Tengo un rosario que mi mamá me regaló", dijo, mientras mostraba que lo traía colgado y oculto bajo sus ropas.

Lee también:

"Esta es la razón por qué me lo pongo, mi mamá me lo regaló, siempre está conmigo".

De hecho dijo que, en caso de olvidarlo en casa, no importaba que tuviera que volver para llevarlo consigo.

Juanes, el menor de seis años, tiene tatuado el rostro de su madre en su brazo derecho.

