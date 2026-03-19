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Kiki Shepard, reconocida por haber sido durante años la presentadora del emblemático programa musical “Showtime at the Apollo”, falleció a los 74 años, según informó TMZ.

Su representante, LaShirl Smith, detalló que la conductora sufrió un infarto masivo el lunes en Los Ángeles, un hecho que tomó por sorpresa a su entorno.

Shepard se convirtió en una figura muy querida por el público entre 1987 y 2002, cuando formó parte del exitoso show junto a Steve Harvey, donde además ayudó a dar proyección a nuevos talentos en el histórico teatro Apollo de Harlem.

Tras su paso por el programa, continuó activa en televisión con participaciones en series como “A Different World”, “Baywatch”, “Baywatch Nights”, “NYPD Blue”, “Everybody Hates Chris”, “Grey’s Anatomy” y “Mind Your Business”, además de aparecer en la película “Blackjack Christmas”.

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También desarrolló una carrera en teatro musical, formando parte de montajes en Broadway como “Bubbling Brown Sugar”, “Reggae”, “Your Arms Too Short to Box With God” y “Porgy and Bess”.

Antes de consolidarse como conductora y actriz, inició su trayectoria en los años 70 como bailarina profesional, presentándose en distintos escenarios del mundo, incluso con la DC Repertory Dance Company.

La labor filantrópica de Kiki Shepard se centró casi por completo en la lucha contra la anemia falciforme (SCD por sus siglas en inglés). Su compromiso comenzó tras ver el sufrimiento de un amigo cercano por esta enfermedad.

A través de su organización, The KIS Foundation, implementó diversos programas clave para apoyar a los pacientes y sus familias.

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