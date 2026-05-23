El cineasta colombiano Esteban García Garzón, sobrino del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, falleció en Bogotá, confirmó este sábado la Secretaría de Cultura de Bogotá.

"Hoy honramos la vida y el legado de Esteban García Garzón, actor, guionista y director colombiano que dejó una huella invaluable en las artes escénicas y audiovisuales del país. Su talento, sensibilidad y compromiso con la cultura enriquecieron la memoria artística de Colombia y acompañaron a generaciones de espectadores y creadores", señaló la dependencia en un mensaje publicado en X.

El director y guionista colombiano es recordado por haber creado junto a su tío la Fundación FITI, un proyecto enfocado en impulsar las artes y el teatro, iniciativa que permitió desarrollar diversos proyectos culturales. Gracias a este trabajo realizó la primera adaptación teatral de la novela "Cien años de soledad", obra emblemática de Gabriel García Márquez, que fue presentada en Colombia y México.

Esteban García Garzón estrenó en 2022 el cortometraje "Invisibles" en el Festival de Clermont-Ferrand, en Francia, uno de los encuentros más importantes dedicados al cine de corto formato.

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Ese mismo año también destacó con la adaptación de su guion "Fraternidad", producción que llegó a la plataforma HBO Max bajo el nombre de "Las Iguanas".

Por su parte, el Centro Internacional para el Legado de Gabriel García Márquez lamentó "el fallecimiento de Esteban García Garzón, actor, director, guionista y realizador, miembro querido de nuestra comunidad, hijo de Eligio García Márquez y Myriam Garzón, y sobrino" del Nobel colombiano.

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