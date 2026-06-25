David Clayton-Thomas, el cantante principal de Blood, Sweat & Tears, cuyo tenor áspero y tenso en "Spinning Wheel", "And When I Die" y otros éxitos ayudó a convertir a la llamada banda de brass rock en uno de los actos más populares de finales de la década de 1960, murió a los 84 años.

El portavoz Eric Alper informó que Clayton-Thomas murió “pacíficamente” el miércoles en el Hospital St. Michael’s de Toronto. Alper no mencionó una causa específica.

David Clayton-Thomas fue en su momento un peleador callejero y ladrón de poca monta de Canadá que por un tiempo se convirtió en una superestrella del rock, el líder de un grupo de nueve integrantes que vendió millones de discos y ganó dos premios Grammy por "Blood, Sweat & Tears", que superó a "Abbey Road" de The Beatles como mejor álbum de 1969.

En medio de un desfile jazzístico de metales, teclados y percusión, el grito apremiante de Clayton-Thomas fue una voz distintiva de la época: predicaba el amor en la versión de Motown "You’ve Made Me So Very Happy", dejó un legado perdurable en "And When I Die" de Laura Nyro y mostró sangre fría en su propia "Spinning Wheel". Mientras tanto, Blood, Sweat & Tears ayudó a inspirar una ola de bandas lideradas por metales, entre ellas Chicago, Electric Flag y Ten Wheel Drive.

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“Muchos de los tipos (en Blood, Sweat & Tears) tocaban una función matinal de un espectáculo de Broadway, luego subían a Harlem y tocaban música latina o R&B y funk por la noche, o bajaban al Village y tocaban jazz puro la noche siguiente. Yo era simplemente un músico de blues: denme tres acordes y tengo una canción”, dijo Clayton-Thomas a bestclassicbands.com en 2023.

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En su apogeo, el atractivo de Blood, Sweat & Tears era tan amplio que contribuyó a la caída de la banda.

Lo bastante “cool” como para presentarse en el Festival de Woodstock 1969, donde estuvieron entre los actos mejor pagados, también eran lo suficientemente conocidos por el establishment como para hacer una gira por Europa del Este al año siguiente en nombre del Departamento de Estado de Estados Unidos. Cuando Clayton-Thomas y otros integrantes de la banda denunciaron a los regímenes comunistas del otro lado de la Guerra Fría, David Felton, de Rolling Stone, escribió que “el Departamento de Estado obtuvo por su dinero lo que valía”.

La banda tenía razones prácticas para alinearse con el gobierno: a Clayton-Thomas, a quien presuntamente se le acusaba de haber empuñado un arma contra su novia, le habían negado la residencia y enfrentaba la deportación. Pero después de encabezar las listas en 1970 con el álbum "Blood, Sweat & Tears 3", su atractivo pronto se desvaneció.

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Agotado, Clayton-Thomas dejó el grupo en 1972, y ni él ni los músicos restantes recuperaron jamás su antigua estatura. Blood, Sweat & Tears continuaría grabando durante los años siguientes e incluso se reunió brevemente con Clayton-Thomas, quien luego lanzó más de una docena de álbumes como solista y realizó giras por su cuenta durante décadas.

Louis Armstrong, a la izquierda, entrega un premio Grammy a David Clayton-Thomas, vocalista del grupo de rock Blood, Sweat and Tears, en Nueva York, el 11 de marzo de 1970. Foto AP/Dave Pickoff, archivo.

John Lee Hooker había animado a Clayton-Thomas a mudarse a Nueva York, donde el bluesman estadounidense tenía un compromiso en el Cafe Au Go Go, en Greenwich Village.

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Cuando Hooker se marchó inesperadamente para una gira por Europa, el dueño del club, Howard Solomon, necesitaba un reemplazo y reclutó a Clayton-Thomas.

Clayton-Thomas relató a bestclassicbands.com: “Así que le toqué un par de canciones en la guitarra. Me dijo: ‘¿Tienes una banda?’. Yo dije: ‘Claro’, y salí a Greenwich Village buscando a cualquiera que llevara un estuche de guitarra o incluso que pareciera músico, y armamos una pequeña banda y abrimos allí esa misma noche. Terminamos quedándonos allí durante varios meses”.

Por la misma época, el músico de sesión y productor Al Kooper buscaba formar un grupo de jazz-rock y se le unieron músicos como el guitarrista Steve Katz, el baterista Bobby Colomby y los instrumentistas de metales Randy Brecker y Jerry Weiss. Se llamaron Blood, Sweat & Tears y publicaron el álbum debut "Child Is Father to the Man" a comienzos de 1968.

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Aunque el editor de Rolling Stone, Jann Wenner, los elogió como “un grupo excelente y ejemplar”, los integrantes estaban divididos entre quienes estaban alineados con Kooper y quienes consideraban que su voz era demasiado débil para atraer a un público considerable.

Para finales de ese año, Kooper y otros se habían marchado, y la banda buscaba un nuevo cantante. Después de que Judy Collins vio actuar a Clayton-Thomas, se lo recomendó a Colomby.

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“Llegué a casa y apenas un par de días después, Bobby Colomby me llamó y me dijo: ‘Oye, Kooper se fue. Nos quedan cuatro tipos de los nueve. Y todavía tenemos un contrato discográfico con Columbia. ¿Quieres venir y audicionar para la banda?’", dijo Clayton-Thomas a bestclassicbands.com. "Yo dije: ‘Claro que sí’. Conocía muy bien al (bajista) Jim Fielder y sabía que eran músicos soberbios. Así que tomé el siguiente avión. Tuvimos un ensayo esa tarde, una audición, y fue magia instantánea. Lo supimos de inmediato”.

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