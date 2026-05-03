Alex Ligertwood, quien por más de una década fue la voz de la legendaria banda Santana, murió el pasado 30 de abril a los 79 años.

La noticia fue dada a conocer este sábado por su esposa, Shawn Brogan, a través de un emotivo mensaje que publicó en su cuenta de Facebook, y en el que reveló que murió en paz y al lado de Bobo, su fiel mascota.

“Alex era muy querido por muchos. Si lo conocías, lo querías. Conmovió a muchísimas personas con su extraordinaria voz. Era pura pasión y entrega”, escribió junto a varias fotografías del cantante.

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Brogan añadió que la música acompañó a Alex hasta sus últimos días; y es que, según explicó, subió al escenario hace apenas unas semanas.

“Lo que más amaba era hacer música, cantar y compartir su talento. Estoy agradecida por ello. Lo hizo a su manera, en sus propios términos, hasta el final”, añadió en el mensaje, que cerró con una despedida: “Siempre te amaré, mi dulce Alex”.

Aunque se desconocen las causas de su muerte. De acuerdo con Page Six, el músico enfrentaba distintos problemas de salud que fueron deteriorando su estado.

¿Quién fue Alex Ligertwood?

Orginario de Escocia, Ligertwood formó parte de Santana, banda liderada por Carlos Santana, entre 1979 y 1994; etapa en la que participó en discos como “Marathon”, “Zebop!” y “Sacred Fire: Live in South America”.

Su voz quedó registrada en canciones como “You Know That I Love You”, “Winning” y “Hold On”, temas que marcaron una de las épocas más populares de la banda liderada por Carlos Santana.

Además, colaboró con agrupaciones y proyectos como Jeff Beck Group, Average White Band y Senate.

La noticia de su muerte provocó reacciones inmediatas entre músicos y seguidores. La banda tributo “The Magic of Santana”, con la que Ligertwood llegó a presentarse en años recientes, lamentó el fallecimiento del cantante en redes sociales.

“Compartimos un viaje maravilloso con él y aprendimos muchísimo sobre música, pasión y amistad. Fue uno de los mejores cantantes del planeta y lo echaremos mucho de menos. Gracias, Alex, por todo”, escribieron.

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