El cantante estadounidense D’Angelo, de 51 años, y cuyas geniales melodías lo convirtieron en una leyenda del neo-soul, felleció tras una batalla contra el cáncer de páncreas, así lo informó su familia a través de un emotivo comunicado que proporcionó a CNN su discográfica de toda la vida, RCA.

“La estrella brillante de nuestra familia ha apagado su luz para nosotros en esta vida… Tras una larga y valiente batalla contra el cáncer, nos duele anunciar que Michael D’Angelo Archer, conocido por sus fans de todo el mundo como D’Angelo, ha sido llamado a casa, dejando esta vida hoy, 14 de octubre de 2025".

La familia pidió respetar el duelo que están pasando y celebrar el legado musical de D’Angelo, como el exitoso tema "Brown Sugar".

"Nos entristece que solo pueda dejar recuerdos entrañables con su familia, pero estamos eternamente agradecidos por el legado de música extraordinariamente conmovedora que deja. Les pedimos que respeten nuestra privacidad durante este momento difícil, pero los invitamos a todos a unirse a nosotros en el duelo por su fallecimiento, a la vez que celebramos el don de la música que dejó para el mundo”, se lee.

De acuerdo a People, el cantante estuvo en cuidados paliativos durante dos semanas, pero había estado en el hospital durante meses.

Sus tres álbumes en solitario ("Brown Sugar", "Voodoo" de 2000 y "Black Messiah" de 2014 ) obtuvieron elogios de la crítica y entraron en el Top 10 de la lista Billboard 200 de álbumes, con "Voodoo" alcanzó el número uno. Su mayor éxito en el Hot 100 fue "Lady", pero fue "Untitled (How Does it Feel)", con su memorable video de una sola toma de un D'Angelo desnudo cantando la canción, la que posiblemente se convirtió en su canción característica.

