Hutch Mansell (Bob Odenkirk) está a punto de morir a manos de Lendina (Sharon Stone); aparece su esposa Becca (Connie Nielsen) y dispara sin vacilar con una escopeta. Sigue la explosión de una feria.

Estas escenas debieron lucir con un presupuesto de solo 25 millones de dólares en Nadie 2.

No desperdiciaron balas ni explosivos, ni recurrieron a las grúas de Tom Cruise en Misión: imposible. Sentencia final, o a las bestias más sofisticadas como Jurassic World: Renace, con sus 180 a 200 millones de dólares, para competir en taquilla. Una ha acumulado 400 millones dólares, y la otra ya rebasa los 800 millones.

Con un presupuesto mucho más modesto que no suele sobrepasar los 45 millones de dólares, héroes como Hatch, o Nathan Caine (Jack Quaid) de No siento dolor o Big Nick (Gerard Buttler) en Juego de ladrones: Pantera, maniobran fuera y dentro del set.

Las escenas de acción se reservan para momentos estratégicos mientras las historias se centran en las relaciones familiares y las pérdidas, explica Bob Odenkirk, protagonista de Nadie 2, del director indonesio Timo Tjahjanto, que se estrena este jueves 21.

“En la primera entrega hubo un robo en su casa, por lo que la frustración y el enojo lo llevaron a salir al mundo y entonces Dios le envió a unos chicos malos para que él los golpeara y los dejó hechos polvo”, explica el actor a EL UNIVERSAL.

Contra la mafia

Cuatro años después de enfrentarse involuntariamente a la mafia rusa, Hutch mantiene una deuda de 30 millones de dólares con la organización rusa que trata de saldar poco a poco con una serie interminable de golpes contra algunos matones internacionales.

Aun cuando disfruta su trabajo, Hutch (Odenkirk) y su esposa Becca (Connie Nielsen) se sienten agotados y distanciados. Para remediarlo, deciden llevarse a sus hijos de escapada al mismo lugar al que Hutch iba de vacaciones con su hermano cuando eran pequeños.

Acompañados del padre de Hutch, la familia llega a la pequeña localidad turística de Plummerville hasta que un encuentro fortuito con una panda de la zona pone a la familia en el punto de mira de un mandamás corrupto del parque temático local y de su turbio sheriff, razón por la cual Hutch se convertirá en el objetivo de una escalofriante líder criminal.

Sin embargo, reitera Odenkirk, más allá de la acción de Nadie 2, el tema central es cómo resuelven los conflictos familiares, y eso conecta con la gente más allá del derroche de recursos y escenas de acción.

“Hutch tiene hijos pequeños en casa, aunque se están haciendo mayores y están llegando a este mismo punto de irse pronto. Y para mí también la familia es lo más importante, mis hijos ya crecieron y se fueron de casa, ya no me necesitan”, reconoce el actor, recordado por la serie Better call Saul.

Este mismo sentimiento es el que comparte Connie Nielsen, su coprotagonista, quien da vida a Becca, la matriarca de la familia y quien toma un arma para amenazar a Lendina (Stone).

“El problema se centra en que el marido sea un hombre violento y que al mismo tiempo quiera ser un padre y un esposo amoroso. Además está pasando por esta crisis de la mediana edad”, indica la actriz de filmes como Gladiador I y II o Wonder Woman.

“No puedes limitar la violencia a una sola parte de tu vida, la violencia invadirá y dominará el resto de ella, incluso si crees que puedes separarlas”, advierte.