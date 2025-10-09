Morris Gilbert se niega a hablar de la nueva etapa de "Mentiras, el musical", ahora que la producción está a cargo de Alejandro Gou, pues afirma que es un proyecto que ya ha quedado en su pasado. De la que no se quiere olvidar es de Mariana Treviño, con la que espera colaborar, nuevamente.

En 2009, Gilbert, uno de los productores de teatro más importantes de nuestro país, se encargó de llevar al teatro la obra, escrita y dirigida por José Manuel López Velarde, la cual está inspirada en algunas de las canciones más clásicas de los ochenta.

En esa época, en vez de recurrir a actrices conocidas para conformar su elenco, el productor optó por hacer casting a rostros que aún eran desconocidos; entre ellos, el de Mariana Treviño que, al dar vida al personaje de Lupita, se abrió camino en el mundo del cine y la televisión.

La obra se convirtió en un rotundo éxito y, por 12 años, se presentó consecutivamente cada fin de semana, hasta que, en la primavera de 2021, las diferencias entre productor y director tuvieron que ser llevadas a instancias legales, lo que provocó que se suspendieran las funciones por 11 meses.

Y, cuando "Mentiras" volvió a cartelera, ya no fue de la mano de Gilbert, sino de Alejandro Gou que, desde junio de 2022 está a cargo del proyecto, el cual siguió en el gusto del público.

La aceptación del proyecto aumentó, todavía más, con el estreno de "Mentiras, la serie", sobre todo, ahora que Mariana Treviño ha vuelto a la puesta en escena, junto a Belinda, que en la producción de Prime Video, da vida a Daniela.

El reparto "All Star" de la obra ha provocado un interés en el público, para adquirir boletos, sumamente alto.

A este respecto, "Venga la alegría" cuestionó a Gilbert acerca de qué opinión le merecía que, la obra que él impulsó, esté siendo más exitosa que nunca, a manos de otro de sus colegas.

El productor prefirió hacer mutis y expresó que está enfocando en el presente y sus futuros proyectos, aunque también sugirió que, gran parte de lo que ha sucedido con "Mentiras", es también gracias a él y la intervención que, su su momento, tuvo en la puesta en escena.

"No tengo ninguna opinión al respecto, prefiero hacer no comentarios, pero mi carrera está a la vista de todo el mundo, a nadie se le puede olvidar poque la historia está escrita, bendito Dios, hay muchas cosas por delante".

De quien sí habló fue de Treviño, que recuerda que era "una niña chiquita" cuando audicionó para él, actriz con la que aspira coincidir en otros proyectos y que, además, espera que no olvide que fue él quien le dio su primera oportunidad.

"Ojalá nos toque trabajar juntos otra vez, hemos hecho cosas juntos, pero bueno, habrá tiempo; hay más tiempo que vida; quise hacer audiciones para descubir nuevos valores, entró una niña chiquita que se llamaba Mariana Treviño a hacer su audición y se quedó, ¿el resto?, es historia, yo me acuerdo muy bien de ello, espero que ella también ".

