Arrancó la edición 20 de Mórbido, festival de cine de género, que ahora incluye la exhibición de un centenar de producciones en distintas sedes de la Ciudad de México, lo cual puede dificultar al público elegir qué ver.

Por eso, para gozar los días previos al Día de Muertos, así como las jornadas en que regresan por unas horas quienes ya se fueron, presentamos títulos que no debes perderte a fin de estar en ambiente.

DOG OF GOD (Letonia)

En un pueblo medieval empapado desaparece una reliquia sagrada, lo que da pie acusaciones de brujería y una planta afrodiasiaca que causa caos.

Dónde ver: Cinépolis Diana, viernes 31, a las 18:00 horas.

LA FRECUENCIA DE KIRLIAN (Argentina)

Una estación de radio que sólo transmite de noche, da cuenta de hechos que habrá como un ente que asesina niños y un cometa que amenaza con destruir a la ciudad.

Dónde ver: Cinemanía, viernes 31, a las 20:00 horas.

LUNA ROSA. LA 7ª. ASCENSION DE ATABEY (Puerto Rico)

Ambientada en la futurista isla de Borinquen, un joven intenta rescatar a su hermano secuestrado al tiempo que descubre que hay un pueblo bajo control del imperio estadounidense.

Dónde ver: Cineteca Nacional, sábado 1, a las 19:00 horas.

EL CONVENTO (España)

Inspirada en hechos reales, se sitúa en el siglo 18 con dos jóvenes que entran en un convento cristiano del sur de España, aparentemente calmo.

Dónde ver: Cinépolis Diana, sábado 1, a las 19:30 horas.

EL ÚLTIMO ARREBATO

Se trata de un documenta que escudriña en la película de culto “Arrebato”(1979) cuya producción fue caótica que generó una la desaparición de su director.

Dónde ver: Cineteca CNA, domingo 2, a las 17:00 horas.

LA VIRGEN DE LA TOSQUERA (Argentina)

Sigue a una chica celosa que solicita la ayuda de la magia para interferir en una relación que involucra al chico de sus sueños..

Dónde ver: Cinépolis Diana, domingo 2, a las 17:00 horas.

SILENCIO

La peste negra y el SIDA ponen en predicamento a unas vampiras, pues no hay sangre fresca que puedan consumir.

Dónde ver: Cinemanía: domingo 2, a las 17:00 horas

$ POSITIONS

No todo debe ser saltos en la butaca. Esta es una comedia en la que un trabajador invierte ahorros familiares en criptomonedas, cayendo en la ludopatía, generándole ansiedad que pone en riesgo sus relaciones.

Dónde ver: Cinemanía, domingo 2, a las 18:00 horas.

TEKENCHU: EL GUARDIÁN DEL BOSQUE (México)

En un pueblo comienzan a aparecer niños con los dientes extraídos, generando gran preocupación, la cual se eleva cuando llega un hombre herido durante el ataque de un ente.

Dónde ver: Cinépolis Diana, domingo 2, a las 19:30 horas.

