Molotov niega autorización para el uso de sus canciones en campañas presidenciales: "Siempre seremos críticos"

La banda de rock mexicano Molotov dio a conocer que durante estas primeras etapas electorales se ha hecho uso indebido de algunas de sus canciones con fines lucrativos, lo que está generando confusión entre su audiencia.

En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la agrupación, conocida por su sátira sobre temas políticos, anunció que han tenido que presentar denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por el uso no autorizado de sus éxitos.

Además, los integrantes Paco Ayala, Tito Fuentes, Randy Ebright y Micky Huidobro dejaron claro que no respaldan a ningún candidato político, como se ha sugerido recientemente. “Por congruencia con la mística y filosofía de la banda, Molotov no apoya y nunca apoyará a ningún cantidato a elección popular, pues siempre seremos críticos de lo que no está bien y puede mejorar, que por cierto, es mucho”, expresaron.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades electorales para que estén atentas al uso no autorizado tanto de su imagen como de sus creaciones. "No hemos otorgado ni otorgaremos nuestro consentimiento de ninguna manera para su uso con fines relacionados con el proceso electoral", concluyeron.

Comunicado de Molotov.