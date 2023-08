¡Censura en Molotov! El polémico tema está fuera de su repertorio

Molotov ya practicamente no toca “Rastaman-Dita”, así sea en eventos privados, para evitar críticas. En un recital ofrecido al sindicato de telefonistas, Micky Huidobro aseguró que esa no la cantarían porque luego el público es sensible hacia la letra, por lo cual ya es una canción que no forma parte de su repertorio principal. La letra hace alusiones a los genitales femeninos de manera poco ortodoxa y a la satisfacción de ellos.

La reventa para los boletos de Luis Miguel en su gira 2023 sigue de fiesta y ha incrementado hasta el doble de su precio original en algunos lugares. En Veracruz, por ejemplo, una entrada para la zona VIP supera los 15 mil pesos, más de los 7 mil pesos originales y la zona más barata rebasa las 3 mil monedas, que deben ser pagados a su entrega. En CDMX la reventa se ha mantenido tranquila, seguramente para soltarla más cerca de las presentaciones.

Luis Miguel regresó a los escenarios tras cuatro años de ausencia. Foto: Captura.

Rosalía y el misterioso silencio en redes, ¿dónde estás, Motomami?

La cantante Rosalía ha estado sorprendentemente ausente de las redes sociales desde el 27 de julio, dejando a sus fans preguntándose qué está pasando. Aunque no ha borrado las fotos con su ex, Rauw Alejandro, ha dejado de compartir su vida diaria. ¿Será un retiro temporal para recuperarse de la separación, o hay algo más en juego aquí?

Foto: Instagram @rosalia.vt

