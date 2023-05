Mitzy tiene fotos de Verónica Castro ¿con Yolanda Andrande?: "Que pase a recogerlas porque sí le conviene"

Mitzy rompió el silencio y, en medio de una batalla mediática entre Verónica Castro y Yolanda Andrade, el famoso diseñador mexicano sorprendió con las declaraciones que realizó frente a diferentes medios de comunicación, pues le envió un mensaje a la actriz de "Rosa salvaje", recordándole que aún le guarda varias maletas, llenas de vestidos y de fotografías que podrían resultar comprometedoras, por lo que le pide que vaya a su casa para que él se las entregue personalmente.

Ayer, el diseñador mexicano fue homenajeado por los 50 años de trayectoria que cumple este año, por lo que -al reunirse con la prensa- Mitzy recordó a Vero Castro, una de las figuras del medio que lo apoyó cuando estaba en búsqueda de una oportunidad en los 70, pues sin que sus diseños fueran reconocidos, la famosa comenzó a pedirle vestidos para portar frente las cámaras, lo que resultó clave en la vida de Mitzy para darse a conocer, sin embargo, en la actualidad ya no tienen ningún tipo de relación.

De acuerdo con Mitzy, se cansó de rogarle a la actriz, a la que por años buscó para propiciar una reconciliación entre los dos, pues asegura que sin importar las diferencias, él siente gratitud por todo el apoyo que le brindó. "Quien me dio la mano fue Verónica Castro, ella fue quien me dio la oportunidad, esto que soy ahora... alguien que amo profundamente, que me dio la oportunidad y eso nunca se olvida".

Fue así que el diseñador explicó que el motivo que fracturó sus afectos fue porque Verónica Castro se molestó con él, debido a que llegó a creer que Mitzy le robó una serie de vestidos que ella le envió, en búsqueda de que su amigo vendiera los atuendos que ya no usaba, sin embargo, no lo logró, por lo que recurrió a las cámaras para expresarse que las seis maletas siguen intactas y que está dispuesto a devolvérselas, pues ya no las quiere tener en su poder.

Pero, además de externar su deseo de regresarle dichas pertenencias a "la Vero", Mitzy lanzó un mensaje que dejó en suspenso a los medios con los que conversó, debido a que aseguró que dentro de las maletas hay muchas fotografías que, a su consideración, la actriz debería tener en su poder, debido a que podría no gustarle que otras personas tuvieran acceso a ellas, sin explicar el motivo del por qué pensaba eso.

"Son seis maletas que tengo cerradas con los vestidos; yo le digo a Vero que, por favor, pases por tus maletas, yo se las quiero entregar personalmente, porque en esas seis maletas encontré muchas fotos que se fueron de recuerdo y ahí están guardadas (...) que pase ella a recogerlas, porque sí le conviene que yo le entregue personalmente", destacó.

De hecho, la urgencia para entregar las maletas de Mitzy fue tal que reiteró en varios comentarios que quiere ver a la actriz para devolverse sus pertenencias, pues teme que un día él ya no esté en este mundo y alguien más acceda a la información de esas fotografías y aunque la prensa insistió preguntándole al diseñador -si en esas fotos- había algo relacionado con Yolanda Andrade, con quien se ha dicho que la actriz sostuvo una relación amorosa a principios de los dos miles, trató de evadir esa respuesta, aunque cuando le preguntaron si era como una caja de pandora el afirmó que sí.

"Hay muchas cosas en esas maletas, no quiero abrir esas maletas por el amor, el cariño y el respeto que le he guardado, no se las voy a entregar a nadie: ´-Vero, ve por esa maleta´, insistió. "Lo único que quiero es entregárselas en sus manos".

Cabe recordar que, en 2019, se dijo que Mitzy era una de las pocas personas que supo de la supuesta "unión espiritual" entre Vero y Yolanda, pues una revista de circulación nacional publicó que las famosas habían llevado a cabo un ritual amoroso en Ámsterdam, Países Bajos, paras sellar su amor, en 2004 y que, justamente, al volver de su viaje se encontraron al diseñador en el aeropuerto y le compartieron la buenanueva.

