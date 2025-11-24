Más Información

Tambuco presentará programa con la modernidad del siglo XX

Tambuco presentará programa con la modernidad del siglo XX

Traducirán al maya toda la obra de García Lorca

Traducirán al maya toda la obra de García Lorca

Creciente interés en EU por literatura en español

Creciente interés en EU por literatura en español

La historia de la obra de Frida Kahlo que rompió récord

La historia de la obra de Frida Kahlo que rompió récord

El encuentro de Belinda y Cazzu y la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo, en los memes de la semana

El encuentro de Belinda y Cazzu y la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo, en los memes de la semana

"Hemos pasado de las divisiones ideológicas a las identitarias": entrevista con Amin Maalouf

"Hemos pasado de las divisiones ideológicas a las identitarias": entrevista con Amin Maalouf

Hoy se destapó una nueva polémica en . En esta ocasión, Leonora Lysglimt-Rødland, Miss Noruega, señaló que el Top 10 ya se había elegido dos semanas antes del evento final, donde Fátima Bosch resultó coronada.

“Ya habían elegido su Top 10 antes de la final, como 15 días antes. Así que todos nos sentimos muy decepcionados cuando nos enteramos. Era como: ‘¿Qué sentido tiene competir si la organización de Miss Universo ya ha tomado una decisión?’”, dijo Leonora Lysglimt-Rødland, Miss Noruega a través de un live de Instagram.

El comentario de la modelo noruega generó una ola de reacciones en redes sociales, donde fans del certamen debatieron si el concurso podría estar arreglado. Aunque la modelo no presentó pruebas ni señaló responsables, sus palabras bastaron para reabrir la conversación sobre un posible fraude en Miss Universo y sobre la legitimidad de la victoria de Fátima Bosch, quien apenas inicia sus días como reina.

Lee también

Lysglimt-Rødland se hace viral por su traje de salmón

Aunque hubo muchos momentos en los que las representantes brillaron, uno de los más virales fue cuando Leonora Lysglimt-Rødland desfiló en las preliminares con un traje típico inspirado en el salmón.

El atuendo consistía en un disfraz que imitaba el color y los ojos del pez. Al abrirlo, revelaba un tono naranja que simulaba el interior del salmón ya cocinado. La modelo complementó el look con un enterizo transparente que sorprendió a los asistentes.

Aunque el momento del vestido de Miss Noruega pasó rápidamente durante la transmisión de los usuarios de internet se encargaron de hacerlo viral con memes y comparaciones con personajes como el pescado de Bob Esponja o el tiburón de Katy Perry.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pepe Aguilar defiende a Ángela con fuerte reclamo a las mujeres: “Dejen de fregarse entre sí”. Foto: AP / The Grosby Group

Pepe Aguilar defiende a Ángela con fuerte reclamo a las mujeres: “Dejen de fregarse entre sí”

Reacción de Andrea Meza se hace viral: “No puede ocultar que la corona no era para México”, dicen. Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT / EFE

Reacción de Andrea Meza se hace viral: “No puede ocultar que la corona no era para México”, dicen

Maite Perroni se defiende tras críticas sobre su cuerpo “Peso72 kg y eso que no me viste cuando pesaba 94”. Foto: Instagram @maiteperroni / TikTok @gobiernosv

Maite Perroni se defiende tras críticas sobre su cuerpo: “Peso 72 kg y eso que no me viste cuando pesaba 94”

Exjurado de Miss Universo estalla: anuncia que emprenderá acciones legales tras la coronación de Fátima Bosch. Foto: EFE / Omar Harfouch- IG

Victoria de Fátima Bosch desata caos: Harfouch amenaza con demanda para “hacer justicia” a resto de concursantes

Dua Lipa en Jamaica. Foto: AFP

Dua Lipa deslumbra e impone tendencia con diminuto bikini naranja en Brasil

[Publicidad]