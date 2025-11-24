Hoy se destapó una nueva polémica en Miss Universo 2025. En esta ocasión, Leonora Lysglimt-Rødland, Miss Noruega, señaló que el Top 10 ya se había elegido dos semanas antes del evento final, donde Fátima Bosch resultó coronada.

“Ya habían elegido su Top 10 antes de la final, como 15 días antes. Así que todos nos sentimos muy decepcionados cuando nos enteramos. Era como: ‘¿Qué sentido tiene competir si la organización de Miss Universo ya ha tomado una decisión?’”, dijo Leonora Lysglimt-Rødland, Miss Noruega a través de un live de Instagram.

El comentario de la modelo noruega generó una ola de reacciones en redes sociales, donde fans del certamen debatieron si el concurso podría estar arreglado. Aunque la modelo no presentó pruebas ni señaló responsables, sus palabras bastaron para reabrir la conversación sobre un posible fraude en Miss Universo y sobre la legitimidad de la victoria de Fátima Bosch, quien apenas inicia sus días como reina.

Lee también Tras el escándalo por su coronación, Fátima Bosch comienza con sus actividades como Miss Universo

Lysglimt-Rødland se hace viral por su traje de salmón

Aunque hubo muchos momentos en los que las representantes brillaron, uno de los más virales fue cuando Leonora Lysglimt-Rødland desfiló en las preliminares con un traje típico inspirado en el salmón.

El atuendo consistía en un disfraz que imitaba el color y los ojos del pez. Al abrirlo, revelaba un tono naranja que simulaba el interior del salmón ya cocinado. La modelo complementó el look con un enterizo transparente que sorprendió a los asistentes.

Aunque el momento del vestido de Miss Noruega pasó rápidamente durante la transmisión de Miss Universo 2025, los usuarios de internet se encargaron de hacerlo viral con memes y comparaciones con personajes como el pescado de Bob Esponja o el tiburón de Katy Perry.