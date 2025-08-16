Más Información

UNAM: orgullo y compromiso

UNAM: orgullo y compromiso

Retrasos en Cineteca Chapultepec, "para ver cómo respiraba el edificio"

Retrasos en Cineteca Chapultepec, "para ver cómo respiraba el edificio"

Reeditan el libro que cambió la educación artística en México en el siglo XX

Reeditan el libro que cambió la educación artística en México en el siglo XX

Fondo de Cultura Económica cierra oficinas en San Diego, California; se deshizo de 90 mil libros en EU

Fondo de Cultura Económica cierra oficinas en San Diego, California; se deshizo de 90 mil libros en EU

Museo Nacional de las Intervenciones ya no cuenta con fauna nociva: INAH

Museo Nacional de las Intervenciones ya no cuenta con fauna nociva: INAH

Detalles tomaron un año a Cineteca Chapultepec

Detalles tomaron un año a Cineteca Chapultepec

En su primer día de exhibición comercial, la comedia mexicana , superó a la hollywoodense “Los 4 fantásticos; primeros pasos” en boletos vendidos el jueves pasado.

De acuerdo con cifras de Comscore, empresa que registra taquillas en la República Mexicana, la producción nacional contabilizó cerca de 72 mil boletos vendidos, contra los poco más de 56 mil obtenidos por los superhéroes de los Estudios Marvel.

Mientras la primera estuvo en 867 salas del territorio mexicano, la segunda en 20 menos, pero ya con dos semanas a cuestas en exhibición.

“Mirreyes vs Godínez: Las Vegas” quedó a 10 mil boletos de “Otro viernes de locos” (82 mil asistentes), protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, que ostentó el primer sitio de la lista del jueves.

El segundo sitio correspondió a “La hora de la desaparición” que atrajo a 77 mil personas, quedando la producción nacional con la medalla de bronce.

Lee también:

La película mexicana es la cuarta entrega de la saga, manteniendo al elenco original como Daniel Tovar, Regina Blandón, Michelle Rodríguez, Diana Bovio y Christian Vázquez, bajo la dirección de Chava Cartas.

Ahora muestra a los personajes tratando de resolver en problema de negocios en la llamada Ciudad del Pecado, donde se filmó realmente por casi dos meses.

La primera entrega fue en 2019, cuando registró 4.6 millones de espectadores; la siguiente fue a finales del 2020 vía streaming, con el título “Home office”, porque mostraba a los personajes y su vida en la pandemia y la tercera llegó en 2022, pero debido a que se pensó que los cines aún no estaban con buenos números, se fue directo a ViX.

“Lo que tiene Home office es que es una película que es un documento histórico, claro en comedia, que muestra cómo era estar en esos tiempos, cómo era trabajar de una manera que no sabíamos, es algo que el público verá en el futuro y dirá: mira, así ocurrió”, considera Cartas.

Entre las cintas destacables del jueves se encuentra la más reciente película de Jurassic Park, que en su séptima semana de corrida comercial, contabilizó hace dos días unos 18 mil boletos vendidos., quedando en el lugar 11, dejando en el siguiente escalafón a “Superman”, con apenas 9 mil entradas adquiridas.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Polémica real: salen a la luz los insultos que recibe Kate Middleton de parte del príncipe Andrés. Foto: EFE / AFP

Polémica real: salen a la luz los insultos que recibe Kate Middleton de parte del príncipe Andrés

Hermano de Ángela Aguilar causa polémica: pregunta qué es “poner el cuerno” y fans responden "pregúntale a Nodal”. Foto: Instagram / AFP

Hermano de Ángela Aguilar causa polémica: pregunta qué es “poner el cuerno” y fans responden "pregúntale a Nodal”

“No cocina ni limpia”: el comentario machista del ex de Halle Berry que la hizo 'explotar'. Foto: (Photo by Lewis Joly/Invision/AP)

“No cocina ni limpia”: el comentario machista del ex de Halle Berry que la hizo 'explotar'

Preocupación por Jennifer Lopez: temen que caiga en depresión tras el fracaso de su gira. Foto: The Grosby Group

Preocupación por Jennifer Lopez: temen que caiga en depresión tras el fracaso de su gira

Michelle Salas. Foto: Archivo/El Universal

Michelle Salas deslumbra con bikini y outfits glamorosos para el verano 2025