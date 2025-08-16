En su primer día de exhibición comercial, la comedia mexicana “Mirreyes vs Godínez: Las Vegas”, superó a la hollywoodense “Los 4 fantásticos; primeros pasos” en boletos vendidos el jueves pasado.

De acuerdo con cifras de Comscore, empresa que registra taquillas en la República Mexicana, la producción nacional contabilizó cerca de 72 mil boletos vendidos, contra los poco más de 56 mil obtenidos por los superhéroes de los Estudios Marvel.

Mientras la primera estuvo en 867 salas del territorio mexicano, la segunda en 20 menos, pero ya con dos semanas a cuestas en exhibición.

“Mirreyes vs Godínez: Las Vegas” quedó a 10 mil boletos de “Otro viernes de locos” (82 mil asistentes), protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, que ostentó el primer sitio de la lista del jueves.

El segundo sitio correspondió a “La hora de la desaparición” que atrajo a 77 mil personas, quedando la producción nacional con la medalla de bronce.

Lee también: Regina Blandón convierte a los mirreyes en su familia

La película mexicana es la cuarta entrega de la saga, manteniendo al elenco original como Daniel Tovar, Regina Blandón, Michelle Rodríguez, Diana Bovio y Christian Vázquez, bajo la dirección de Chava Cartas.

Ahora muestra a los personajes tratando de resolver en problema de negocios en la llamada Ciudad del Pecado, donde se filmó realmente por casi dos meses.

La primera entrega fue en 2019, cuando registró 4.6 millones de espectadores; la siguiente fue a finales del 2020 vía streaming, con el título “Home office”, porque mostraba a los personajes y su vida en la pandemia y la tercera llegó en 2022, pero debido a que se pensó que los cines aún no estaban con buenos números, se fue directo a ViX.

“Lo que tiene Home office es que es una película que es un documento histórico, claro en comedia, que muestra cómo era estar en esos tiempos, cómo era trabajar de una manera que no sabíamos, es algo que el público verá en el futuro y dirá: mira, así ocurrió”, considera Cartas.

Entre las cintas destacables del jueves se encuentra la más reciente película de Jurassic Park, que en su séptima semana de corrida comercial, contabilizó hace dos días unos 18 mil boletos vendidos., quedando en el lugar 11, dejando en el siguiente escalafón a “Superman”, con apenas 9 mil entradas adquiridas.

rad