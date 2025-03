Tras un largo tiempo con su característico look castaño oscuro, Millie Bobby Brown, la estrella de "Stranger Things", decidió regresar al rubio, un estilo que ha compartido con orgullo en sus redes sociales. Sin embargo, su cambio no fue bien recibido por todos: algunos internautas comenzaron a criticar su apariencia, realizando comparaciones que no favorecieron a la joven actriz.

A inicios de febrero, Millie mostró su nueva imagen en Instagram, pero fue durante el reciente estreno de su película "Estado Eléctrico" en Europa, que los videos de su paso por la alfombra roja se viralizaron, generando una ola de comentarios.

Acompañada de su esposo Jake, hijo del cantante Bon Jovi, Millie lució en Madrid un conjunto blanco semitransparente con bordados y una falda tipo tubo. El look, completado con joyas de diamantes y esmeraldas, y un chal azul de tejido satinado, resaltaba su peinado con ondas suaves. Un acabado muy hollywoodense, con un maquillaje de tonos suaves que complementó su atuendo.

Millie Bobby Brown, de 21 años, posa con su esposo Jake Bongiovi. Foto: EFE.

En los comentarios de los videos en TikTok, varios usuarios expresaron que su nuevo tono de cabello le daba un aire más envejecido, mientras que otros especularon sobre posibles retoques estéticos. Los comentarios no se hicieron esperar: “Demi Moore se ve más joven que ella”, “doña Millie Bobby Brown”, “mucho botox y es tan joven”, “se ve como una mujer hermosa de 50 años” o “¿por qué se ve así?” fueron solo algunos de los juicios negativos.

Hubo incluso comparaciones con la vedette cubana Niurka Marcos: “Me gustabas más cuando eras una morena natural, no sé quién está tratando de ser en este momento”, se leyó en los comentarios.

La actriz Millie Bobby Brown en la alfombra roja de su película. Captura vía TikTok@ gala.fr.

La respuesta de Millie

Millie Bobby Brown reaccionó con calma, compartiendo en Instagram una captura de pantalla de un artículo de Vogue británica titulado “A quién le importa cuán vieja crees que se ve Millie Bobby Brown”, sobre el cual escribió “gracias”. En el texto, Vogue criticaba la manera misógina en que se juzga la edad de las mujeres, calificando esta actitud como aburrida.

La actriz también fue cuestionada sobre su look en la premiere de la película y, en una entrevista con Access Hollywood, comentó: “Realmente no pensé que a la gente le importara tanto mi cabello. Y luego me di cuenta de que se ha convertido en un tema de conversación. Creo que ha sido agradable. Las rubias se divierten más, no sé”.

Con una actitud relajada, Millie está disfrutando de su nuevo look y comparándose con otras famosas como Pamela Anderson.

Millie Bobby Brown posa para los fotógrafos a su llegada a los Brit Awards 2025. Foto: AP.

