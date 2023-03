La familia Rivera se ha distinguido por el fuerte carácter que tienen todos sus miembros, comenzando como Lupillo y Juan Rivera, que desde 2020 se mantienen distanciados debido a una deuda de dinero, que los ha tenido haciendo declaraciones uno en contra del otro, motivo por el cual el llamado "Toro del Corrido" no fue invitado a la ceremonia de renovación de votos de su hermano menor, la cual se llevó a cabo el fin de semana pasado en México.

"Venimos a trabajar, estamos en la chamba, vamos a tener un show con el Cumbia Machine Tour, pero qué bueno que vinieron, que se coman unos tacos ahí, todos, que le echen muchas ganas, yo me pierdo de todo”, fue lo que respondió Lupillo la semana pasada, cuando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se encontró con un grupo de reporteros y le preguntaron si estaría presente en la ceremonia.

Incluso señaló que no podía haber un acercamiento con su hermano, porque éste no estaba dispuesto a ofrecerle una disculpa por todo lo que ha hablado de él, así que mientras esto no suceda dudaba mucho que volvieran a hablarse.

El distanciamiento de los hermanos

El 18 de marzo a unas horas de la boda surgió un nuevo inconveniente para Lupillo, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente debido a una dolor abdominal, así que ingresó de emergencia a un hospital de la Ciudad de México donde le diagnosticaron apendicitis, así que tuvo que ser sometido a una apendicectomía laparoscópica; todo mientras su familia celebraba junto a Juan y su esposa Brenda.

En una entrevista para el programa "Hoy", Lupillo explicó desde un cuarto de hospital, que tenía que guardar reposo durante 10 días, lo que le impediría que cumpliera con al menos tres fechas de su agenda, su presentación con el Cumbia Machine Tour en la Plaza de Toros México, y dos conciertos de Michoacán.

En dicha entrevista Lupillo explicó que su familia estaba enterada de los sucedido, incluyendo a sus padres Pedro Rivera y Rosa Saavedra, pero hasta el momento nadie había ido al hospital a verlo, por lo que dijo con serenidad.

"No vinieron, yo los entiendo que están ocupados en otras cosas, tiene uno que darles la chanza de que hagan su chamba", dijo Lupillo quien ya se encuentra en su casa recuperándose.





