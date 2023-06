Mientras Anuel AA le ruega a Karol G, su ex Yailin le pide que firme el divorcio ¡ya!

Anuel AA no deja de sumar críticas en redes sociales, los memes lo colocan como ridículo al tratr de reconquistar a su expareja Karol G, a pesar de que la cantante ya tiene una nueva relación con el cantante Feid, ambos aparecieron públicamente tomados de la mano hace unos días tras sospechas de una relación sentimental; la colombiana apareció sonriente de la mano de su nuevo novio, mientras Anuel, su ex, no ha dejado de acosarla.

Para muchos cibernautas, Anuel ya sobrepasó los límites, y el que no deje de enviarle mensajes públicos a Karol, sobre que la extraña y que ella "sigue siendo suya", sólo lo han colocado como "acosador", en sus shows ha lucido playeras con mensajes e imágenes íntimas de cuando ambos cantantes eran pareja.

La ruptura entre Anuel y Karol G en abril del 2021, luego de casi tres años de sólida relación, decepcionó a muchos seguidores de la pareja, y mientras la artista vivió un duelo, el cantante inició casi de inmediato una relación con la rapera Yailin, la más viral, la cual, según lo que mostraban en redes, estuvo llena de mucha pasión, hubo boda y todo culminó con el nacimiento de un bebé.

Lee también: Wisin y Yandel, Feid y Maluma encabezan en cartel del Flow Fest 2023

Al poco tiempo la pareja anunció su separación, y recientemente Yailín le cambió el apellido a su hija Cattleya de "Gazmey", el de su padre Anuel, a "Guillermo", su apellido; y es que Anuel es un padre ausente, no sólo con Cattleya, sino con sus otros dos hijos, Pablo y Gianella, producto de dos relaciones pasadas.

Yailin exhibe a Anuel

A través de redes sociales circula un comunicado de los abogados de Yailin sobre le divorcio que le pidió a Anuel desde hace meses y que al parecer él se niega a firmar; los abogados de la cantante informan a través de este comunicado que desde el 31 de marzo la cantante le solicitó el divorcio a Anuel y hasta el momento "no ha recibido ninguna notificación ni convocatoria por parte de los abogados del artista".

A Yailin la más viral le urge divorciarse de Anuel.

En dicho escrito se resalta que Yailin, quien se dice tiene un romance con el rapero 6ix9ine, tiene un interés marcado en disolver el matrimonio, y le urge que el cantante de urbano responda a esta solicitud a la de ¡ya!.

Anuel AA al ver que Karol y Yailin se publicaron con Feid y 6ix9ine!!! pic.twitter.com/kLRvdDH8dA — soy_pushitonb (@pushitonb) June 17, 2023