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A sus 32 años, suma un nuevo proyecto en televisión al integrarse a la telenovela “Corazón de Marruecos”, producción de Rosy Ocampo. En esta nueva etapa, el actor asegura que lleva consigo un consejo clave de su madre Consuelo Duval.

“Mi mamá siempre me ha dicho que ‘Hay que tratar al personaje con mucho respeto’. Ella tiene esta ideología de que los personajes son espíritus que andan rondando por esta realidad y cuando encuentran a alguien digno de contar su historia lo toman”, compartió a EL UNIVERSAL.

Michel Duval, quien dará vida a Eduardo en este proyecto, explicó que dentro de su familia existe una dinámica basada en la libertad individual, donde cada uno toma sus propias decisiones.

“Es algo bien bonito de mi familia, el poder dejar que cada quien tome sus decisiones y sus consecuencias. Lo lindo es que cuando necesito un consejo ahí está, pero cuando no lo necesito también”, comentó Duval en la presentación del elenco de "Corazón de Marruecos".

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Además de su trabajo en telenovelas, el actor también desarrolla un nuevo proyecto enfocado en el formato de reality show, inspirado en su propia familia.

“Yo tengo un proyecto para un reality basado en Sería algo que me gusta perseguir, poder poner a estos tres elementos raros (Consuelo Duval, Paly Duval y Michel Duval) en situaciones muy bizarras y ver qué sale de ahí”, confesó.

“Corazón de Marruecos”, telenovela en la que participará Michel Duval, contará con un elenco encabezado por José Ron, Claudia Álvarez y Africa Zavala, además de la participación del influencer Aarón Mercury, entre otros actores.

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