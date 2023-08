Michael Jackson: Reabren los casos de abuso sexual contra dos empresas del cantante

Los casos de dos hombres que acusaron a Michael Jackson de haber abusado sexualmente de ellos cuando eran niños fueron reabiertos por una corte de apelaciones de California.

Según información de medios locales, tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de California fallaron a favor de los demandantes contra MJJ Productions Inc. y MJJ Ventures Inc., dos negocios de los que el "rey del pop" era el único accionista.

Los acusantes, Wade Robson y James Safechuck, alegan que Jackson abusó sexualmente de ellos durante años y que los empleados de dichas empresas fueron cómplices de dicho abuso.

Foto:AP, Archivo EL UNIVERSAL.

También señalan que MJJ Productions Inc. y MJJ Ventures Inc tenían la responsabilidad de protegerlos y que no tomaron las medidas necesarias para hacerlo.

Esta es la segunda ocasión en que se reabre el caso y fue gracias a una nueva ley de California que amplió el alcance temporal de los casos de abusos sexuales, lo que permitió al tribunal retomarlo.

En abril de 2021, un juez había determinado que las empresas del cantante no tenían responsabilidad de proteger a los menores y que tampoco debían responder legalmente a estas denuncias, alegando que el propietario había fallecido en 2009.

Pero ayer viernes 18 de agosto, el tribunal dictaminó que la corporación del cantante no estaba excusada de la responsabilidad de proteger a los niños por el hecho de que el autor del abuso fuera también el dueño de la empresa.

Tanto Robson como Safechuck guardaron silencio durante años hasta que en 2019 sus testimonios salieron a la luz a través de la polémica serie documental de HBO "Leaving Neverland", que explora las acusaciones de abusos sexuales contra el cantante de "Billie Jean" y las supuestas tácticas que llevaba a cabo para ganarse a las familias y lograr el control de los pequeños.

Por medio de un comunicado, el abogado del patrimonio de Jackson, Jonathan Steinsapir, aseguró que seguían confiando en la inocencia del cantante y aseveró que los demandantes están motivados “únicamente por el dinero".

