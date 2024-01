Mía Rubín, molesta de que digan que Nina no es hija de Erik: "Es una ridiculez"

Aunque Mía Rubín no piensa hablar sobre Anette Cuburu, reconoce que la conductora le ha hecho mucho daño a su familia, a raíz de las declaraciones que ha hecho en contra de su madre, Andrea Legarreta, y tacha de "una ridiculez" las versiones que señalan que su hermana menor, Nina, sea hija biológica de uno de los ejecutivos de Televisa y no de su padre Erik Rubín, asegurando que, como familia, los Rubín Legarreta conocen su historia y su verdad, la que no cambiará por más que se siga hablando de ellos.

La enemistad entre Andrea y Anette ya está afectando a terceros, pues luego de que la exconductora de "Venga la alegría" sugiriera que Legarreta ha sostenido una relación extramarital con un alto mando de Televisa, en redes sociales se desató el rumor de que Nina no era hija de Erik, sino del supuesto amante de la conductora.

A raíz de esta versión, tanto Erik como Andrea salieron a hablar, no para desmentir la polémica, sino para reírse de ella, pues el parecido entre Nina y su padre es tal, que hasta Legarreta bromeó con la idea de que a la que tendrían que hacerle una prueba de ADN, para comprobar si era la madre biología de la joven, sería a ella y no a él.

Pero, ahora, es Mía, la primogénita de los Rubín Legarreta, quien habla de los rumores en que han involucrado el nombre de su hermana, mostrándose visiblemente molesta, debido a que no le parece justo que hablan de una menor de edad y pongan en duda la honorabilidad de su familia.

"Lo más triste es que se está involucrando a una niña menor de edad, que no tiene nada que ver con lo que está diciendo esta señora, me parece incluso una falta de respeto que los medios traigan esta noticia, porque es una falta de respeto hacía mi hermana y hacía mi mamá, hacía mi familia", dijo a Berenice Ortiz.

Mía, que estuvo presente en las celebraciones del Día del Compositor de la SACM, tachó de ridiculez los dichos acerca de que Nina no es hija de su padre, por lo que destacó que las personas que alienten ese rumor están cayendo muy bajo, pues lo único que buscan es perjudicar a una familia que se ha destacado por mantenerse unida, a pesar de las adversidades.

"Es una ridiculez, chicos y creo que meterse con una niña es bajísimo", expresó.

Sin embargo, aseguró que a sus 17 años, Nina es una joven muy segura de sí y con la fortaleza necesaria para enfrentar situaciones como la que está atravesando.

"Mi hermanita, gracias a Dios, tiene toda la fuerza como para que no le importe, es una niña superfuerte, obviamente a mi hermana no le importa porque sabe la realidad, sabemos la realidad de nuestra familia y estamos plenamente felices con eso, hasta nos morimos de risa, porque es una ridiculez", precisó.

Además, se negó a hablar de Cuburu, pues destacó que no es una persona que se deje llevar por el odio o el rencor, pro l oque prefirió no emitir ningún comentario con respecto a la presentadora TV.

"No voy a hacer un comentario de ella, no tengo comentarios para ella, me voy a quedar callada acerca de eso, porque tampoco quiero tirarle odio porque yo no soy una persona así, pero obviamente le ha hecho mucho daño a mi familia, ha sido muy triste como la gente se ha expresad a raíz de eso sin pruebas y, como lo dijo también mi papá: ´-Hay pruebas, ok... pues muéstrenlas´", profundizó.

