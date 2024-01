Anette Cuburu asegura que no tiene que darle disculpas a nadie en medio del escándalo con Andrea Legarreta

A partir de que Anette Cuburu realizó unas polémicas declaraciones sobre Andrea Legarreta, se ha desatado una guerra de declaraciones e indirectas en ambas direcciones, pero la conductora señaló que tampoco tiene porqué darle una disculpa a nadie, porque lo que hicieron fue meterse con ella y con su familia.

“Yo siempre he sido una buena persona y a la gente buena le va bien, nunca le he hecho daño a nadie, no me meto en la vida de nadie, nunca le quitaría el trabajo a nadie, antes me muero porque sé lo que cuesta tener un trabajo en la vida y que todos tenemos que sacar adelante cosas, no soy una persona de mal, pero siempre voy a defender a mis hijos”.

Anette Cuburu y Andrea Legarreta trabajaron juntas hace 16 años. Foto: Instagram.

El problema surgió a raíz de una entrevista que Legarreta dio a Mara Patricia Castañeda, para su canal de Youtube, donde negó que haya sido ella quien inició el rumor de que hubo un romance entre Cuburu y Raúl Araiza, algo que le costó el matrimonio a la también actriz con el ejecutivo de Televisa, Alejandro Benítez.

Después de esto Anette tuvo una charla con Ana María Alvarado donde además de culpar a la conductora de "Hoy" y a la productora Carmen Armendáriz de haber sido malas personas con ella, cuando formó parte del matutino, también habló de la supuesta relación clandestina que Legarreta tiene con un alto ejecutivo de la televisora; a partir de ese momento el pleito de entre ellas se reavivó.

Raúl Araiza ha estado en medio de la polémica entre Andrea Legarreta y Anette Cuburu. Fotos: Instagram.

Anette Cuburu consideró que el conflicto que tiene con Andrea Legarreta desde hace 16 años, se hizo mediático porque en enero no hay tanta información de espectáculos y los artistas están de vacaciones.

“Yo no lo reviví, fue una entrevista que mi hijo me enseñó en su teléfono. Mis hijos ya son grandes y cuando esto pasó a mí no me importó, todo mundo nos reímos y todo mundo lo aclaró en su momento; pero ya que ellos lean algo pues ya es distinto, ya es proteger a tu familia, proteger a tus hijos, a tu gente; entonces estar dando entrevistas, hablar de otra persona sin tener pruebas y estar tirando todo al aire, además de muy grave es incorrecto”.

También quien se vio afectada fue Nina Rubín, a raíz de esto en las redes sociales se comenzó a especular sobre la paternidad de Erik Rubín y por supuesto la joven de 16 años se dio cuenta de esta polémica, sobre esto Cuburu se defiende asegurando:

“Yo nunca mencioné a ningún niño, en ninguna entrevista, ni en el comunicado, más que a los míos, jamás mencionaría a ningún otro niño. A Erik lo adoro, me cae perfecto, me parece un caballero e hizo lo correcto, de salir a dar un comunicado defendiendo a la madre de sus hijos, así que lo felicito, yo no tengo nada contra Erik Rubín más que admiración como artista y siempre hemos sido buenos amigos”.

Aunque la conductora ha tratado de no prestarle más atención a este escándalo, el escrutinio público sobre ella y Andrea continúa.

“A mi no me da gusto que ataquen a nadie, nada más hay que respetarnos, no he hecho jamás mi carrera ni mi vida de escándalos. Nunca fuimos amigas, ni conoce mi casa, ni yo la de ella, pero tampoco me da gusto que hablen de ella, ni de nadie”.

Anette espera que esta tormenta pase pronto y la tranquilidad vuelva a su vida, porque anímicamente esto es desgastante para ella.

“En la vida todo el mundo tiene tempestades y calmas, y cuando más oscuro está dicen que es cuando va a amanecer, entonces todo está dicho, todo está en las redes, todo está contestado, cuando haces un comunicado de prensa es para cerrar un tema y ya se sigue de manera personal y se arregla en privado”.

Vuelve al teatro

Anette Cuburu estuvo presente la tarde de este viernes, en la conferencia de prensa que el productor Gabriel Varela ofreció, para anunciar la nueva temporada de la obra "Hijas de su madre", con la cual la conductora retoma su faceta de actriz.

“Me siento super honrada que me hayan tomado en cuenta, regresar al teatro después de 20 años con una comedia como ésta, con las actrices que están arriba del escenario, para mí es un honor”, dijo Cuburu.

Varela recordó que en 2017 montó esta obra con mucho éxito, logrando 300 representaciones al presentarse en todo la República y parte de los Estados Unidos, así que decidió repetir la experiencia, pero ahora con un elenco renovado.

Ariane Pellicer, Gina Varela, Roxanna Castellanos, Lourdes Munguía, Anette Cuburu, Nora Velázquez, Lorena Herrera, Lorena Herrera, Aylin Mujica, Patricia Reyes Spíndola y Laura Flores, forman el nuevo elenco que se presentará a partir del 14 de febrero en el Teatro México, del Centro Teatral Manolo Fábregas.

