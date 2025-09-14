Más Información

” acaba de vivir su quinta semifinal, la segunda en la que los jueces escucharon al talento nacional, específicamente de la región centro, por lo que la noche estuvo llena de pop, rap e incluso mariachi.

En esta ocasión los jueces fueron la cantante Regina Orozco, la compositora América Sierra, acompañadas del tecladista de Los Bukis, Roberto Guadarrama, Fernando Ribera Calderon y la cantautora Vivir Quintana.

El concurso impulsado por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura y el Consejo Mexicano de la Música, es una iniciativa para terminar con la violencia en la música regional, como sucede en los famosos corridos tumbados y busca a dignos representantes del país.

¿Quién ganó la semifinal de la zona centro de México?

Durante la semifinal de la región centro de México, jueces, público y televidentes pudieron disfrutar de letras llenas de emoción y temas que van desde el corrido hasta el duranguense que puso a bailar a los presentes en el foro, los participantes de este domingo 14 de septiembre fueron:

Yannet Solares de Puebla que cantó “En el fondo”

La tripulación del capitán Mllou de Cuautitlán Izcalli que cantó “Rosita”

Natáliyah Bravo de Jalisco que cantó “El Bardo”

Efe Baby de Iztapalapa que cantó “1 ro de abril”

Andrea Bayardo de Guadalajara, Jalisco que cantó “Alas a los alacranes”

17/89 de Toluca, Estado de México que cantaron “Desfile”

David Lamas de Villanueva, Zacateca que cantó “Pideme”

Carmén María de Tijuana, Baja California que cantó “Ahí pa la otra”

Luego de que todos los competidores de la zona centro de México subieran al escenario de la gran semifinal de “México canta”, el jurado integrado por Orozco, Sierra, Guadarrama, Ribera y Vivir Quintana eligió como ganadora a Carmen María


¿Cuándo es la final de “México canta”?

La gran final de “México canta” está a solo 21 días de llevarse a cabo, pues el programa ya se encuentra en la recta final con solo tres fechas más antes de conocer al ganador del concurso del Gobierno de México, las casillas del calendario que hay que marcar son:

21 de septiembre: México Sur

28 de septiembre: Recapitulación de semifinales

5 de octubre: Gran Final

"México canta" trata de un proyecto cultural que busca dar voz a nuevas generaciones de artistas con mensajes positivos, alejados de la violencia y enfocados en el amor, la esperanza y la grandeza de México. Los finalistas competirán en tres categorías: Mejor Canción, Intérprete Mexicano y Premio del Jurado.

Además, tendrán la posibilidad de firmar contratos discográficos, producir entre 6 y 12 temas, y crear contenido audiovisual con apoyo de compañías nacionales e internacionales asociadas al Consejo Mexicano de la Música.

Las semifinales pueden disfrutarse en televisión abierta por Canal 22, y en vivo a través de las redes sociales oficiales del Gobierno de México.

