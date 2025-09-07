“México Canta por la paz y contra las adicciones” acaba de vivir su cuarta semifinal, la primera en la que los jueces escucharon al talento del territorio nacional, específicamente de la región norte, por lo que la noche estuvo llena de duranguense, norteño y banda.

En esta ocasión los jueces fueron el músico Roberto Guadarrama, la cantautora América Sierra, la soprano Regina Orozco y la heredera de una de las dinastías más conocidas de este tipo de música, Camila Fernandez.

El concurso -impulsado por el Gobierno de México- a través de la Secretaría de Cultura y el Consejo Mexicano de la Música, se trata de una iniciativa para terminar con la violencia en la música regional, como sucede en los famosos corridos tumbados y busca a dignos representantes del país.

Galia, la semifinalista de la zona norte de México

Durante la semifinal de la región norte de México, jueces, público y televidentes pudieron disfrutar de letras llenas de emoción y temas que van desde el corrido hasta el duranguense que puso a bailar a los presentes en el foro, los participantes de este domingo 7 de septiembre fueron:

Corazón del Norte de Durango que cantaron “A mi Durango”

Galia Siurob de Tijuana, Baja California que cantó “Por el camino de rosas”

Juan Goi de Hermosillo Sonora que cantó “Déjame Soñarte”

Estefanía Rojas de Monterrey, Nuevo León que cantó “Ella”

Amón de Tijuana que cantó “Génesis”

Fernando Ríos, Gallo armado de Guadalupe, Nuevo León que cantó “El corrido del aire”

OSKR SOUL de Torreón Coahuila Guadalu que cantaron “Conflictos internos”

NXNNI de Escobedo, Nuevo León que cantó “444”

Luego de que todos los competidores de la zona norte de México subieran al escenario de la gran semifinal de “México canta”, el jurado integrado por Guadarrama, América Sierra, Regina Orozco y Camila Fernandez eligió como ganadora a Galia Siorub.

Durante la noche la tarima del programa también contó con la presencia de grande estrellas nacionales como Camila Fernandez que además de fungir como jueza, delito al público con “Pudimos ser” y “Retumbando en el Cora”.

¿Cuándo es la final de “México canta”?

La gran final de “México Canta” está a solo 28 días de llevarse a cabo, pues el programa ya se encuentra en la recta final con solo tres fechas más antes de conocer al ganador del concurso del Gobierno de México, las casillas del calendario que hay que marcar son:

14 de septiembre: México Centro

21 de septiembre: México Sur

28 de septiembre: Recapitulación de semifinales

5 de octubre: Gran Final

"México Canta" trata de un proyecto cultural que busca dar voz a nuevas generaciones de artistas con mensajes positivos, alejados de la violencia y enfocados en el amor, la esperanza y la grandeza de México. Los finalistas competirán en tres categorías: Mejor Canción, Intérprete Mexicano y Premio del Jurado.

Además, tendrán la posibilidad de firmar contratos discográficos, producir entre 6 y 12 temas, y crear contenido audiovisual con apoyo de compañías nacionales e internacionales asociadas al Consejo Mexicano de la Música.

Las semifinales pueden disfrutarse en televisión abierta por Canal 22, y en vivo a través de las redes sociales oficiales del Gobierno de México.

