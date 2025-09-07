Más Información

Lady Gaga en Xochimilco, la nueva línea de trolebús y la muerte de Giorgio Armani, en los memes de la semana

Lady Gaga en Xochimilco, la nueva línea de trolebús y la muerte de Giorgio Armani, en los memes de la semana

El arte de Leonora Carrington alimenta deseos: entrevista a Lena Vurma y Thor Klein

El arte de Leonora Carrington alimenta deseos: entrevista a Lena Vurma y Thor Klein

Diversiones eruditas de un traductor no profesional: entrevista a Aurelio Asiain

Diversiones eruditas de un traductor no profesional: entrevista a Aurelio Asiain

“Los rostros de los gorilas son irresistibles al lápiz”: entrevista a Anthony Browne

“Los rostros de los gorilas son irresistibles al lápiz”: entrevista a Anthony Browne

Una espía en los archivos soviéticos

Una espía en los archivos soviéticos

Andrea Camilleri: el privilegio de no estar de acuerdo

Andrea Camilleri: el privilegio de no estar de acuerdo

” acaba de vivir su , la primera en la que los jueces escucharon al talento del territorio nacional, específicamente de la región norte, por lo que la noche estuvo llena de duranguense, norteño y banda.

En esta ocasión los jueces fueron el músico Roberto Guadarrama, la cantautora América Sierra, la soprano Regina Orozco y la heredera de una de las dinastías más conocidas de este tipo de música, Camila Fernandez.

El concurso -impulsado por el Gobierno de México- a través de la y el , se trata de una iniciativa para terminar con la violencia en la música regional, como sucede en los famosos corridos tumbados y busca a dignos representantes del país.

Lee también:

Galia, la semifinalista de la zona norte de México

Durante la semifinal de la región norte de México, jueces, público y televidentes pudieron disfrutar de letras llenas de emoción y temas que van desde el corrido hasta el duranguense que puso a bailar a los presentes en el foro, los participantes de este domingo 7 de septiembre fueron:

Corazón del Norte de Durango que cantaron “A mi Durango”

Galia Siurob de Tijuana, Baja California que cantó “Por el camino de rosas”

Juan Goi de Hermosillo Sonora que cantó “Déjame Soñarte”

Estefanía Rojas de Monterrey, Nuevo León que cantó “Ella”

Amón de Tijuana que cantó “Génesis”

Fernando Ríos, Gallo armado de Guadalupe, Nuevo León que cantó “El corrido del aire”

OSKR SOUL de Torreón Coahuila Guadalu que cantaron “Conflictos internos”

NXNNI de Escobedo, Nuevo León que cantó “444”

Luego de que todos los competidores de la zona norte de México subieran al escenario de la gran semifinal de “México canta”, el jurado integrado por Guadarrama, América Sierra, Regina Orozco y Camila Fernandez eligió como ganadora a Galia Siorub.

Durante la noche la tarima del programa también contó con la presencia de grande estrellas nacionales como Camila Fernandez que además de fungir como jueza, delito al público con “Pudimos ser” y “Retumbando en el Cora”.

Lee también:

¿Cuándo es la final de “México canta”?

La gran final de “México Canta” está a solo 28 días de llevarse a cabo, pues el programa ya se encuentra en la recta final con solo tres fechas más antes de conocer al ganador del concurso del Gobierno de México, las casillas del calendario que hay que marcar son:

14 de septiembre: México Centro

21 de septiembre: México Sur

28 de septiembre: Recapitulación de semifinales

5 de octubre: Gran Final

Lee también:

"México Canta" trata de un proyecto cultural que busca dar voz a nuevas generaciones de artistas con mensajes positivos, alejados de la violencia y enfocados en el amor, la esperanza y la grandeza de México. Los finalistas competirán en tres categorías: Mejor Canción, Intérprete Mexicano y Premio del Jurado.

Además, tendrán la posibilidad de firmar contratos discográficos, producir entre 6 y 12 temas, y crear contenido audiovisual con apoyo de compañías nacionales e internacionales asociadas al Consejo Mexicano de la Música.

Las semifinales pueden disfrutarse en televisión abierta por Canal 22, y en vivo a través de las redes sociales oficiales del Gobierno de México.

* Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Emiliano Aguilar se va contra Nodal, Ángela y Pepe Aguilar: “Si eres mala onda, la gente se da cuenta”. Foto: Instagram / AFP

Emiliano Aguilar se va contra Nodal, Ángela y Pepe Aguilar: “Si eres mala onda, la gente se da cuenta”

Así intentó Trump conquistar a la princesa Diana: “Me gustaba, era encantadora”. Foto: AFP / EFE

Así intentó Trump conquistar a la princesa Diana: “Me gustaba, era encantadora”

Mariah Carey se burla de Jennifer Lopez por fracaso con su gira: "Soy más exitosa y envejezco mejor”. Foto: Mariah Carey/ Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group / AP

Mariah Carey se burla de JLo por fracaso con su gira: "Soy más exitosa y envejezco mejor”

Accidente en La Casa de los Famosos: ¿Qué le pasó a Dalilah Polanco?. Foto: Dalilah Polanco / IG

¡Impactante! Dalilah Polanco cae en LCDLF3 y todos temen lo peor

Adamari López. Foto: EFE

Adamari López se lleva todas las miradas en Instagram con minivestido otoñal