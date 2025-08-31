Más Información
"Despertares" acerca la danza a la población mexicana; un esfuerzo de Isaac Hernández y sus hermanos
La emoción sigue en “México Canta por la paz y contra las adicciones”, el concurso impulsado por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura y el Consejo Mexicano de la Música.
Este domingo se vivió la tercera semifinal, enfocada en la región Estados Unidos Oeste, donde nuevas voces alzaron su canto con mensajes de amor, desamor y orgullo por la identidad mexicana.
Con la conducción de Luisa Iglesias, Andrea Núñez y Orlando Abad, el escenario se llenó de energía con los ocho talentos que representaron a ciudades como Los Ángeles, Fresno y San Bernardino, interpretando composiciones originales que reflejan la diversidad cultural de la comunidad mexicana en E.U.
¿Quién ganó la semifinal de la región oeste?
Durante la velada, el público y los jueces pudieron disfrutar de letras cargadas de emoción y géneros que van desde la balada hasta el regional mexicano. Los semifinalistas fueron:
- Janine Rivera (Los Ángeles, California) – “Ni diabla ni santa”
- Priscila Félix (Fresno, California) – “Feliz”
- Asalia y Norma (San Bernardino, California) – “Empezar”
- Brian Sebastián Muñoz (Los Ángeles, California) – “La catedral”
- Mishel Domenassain (Los Ángeles, California) – “Madrugadas de abril”
- Mike León (Los Ángeles, California) – “Otra vez”
- MurieL (Los Ángeles, California) – “Perdón (me haces falta tú)”
- Tony Carrera (Los Ángeles, California) – “Me olvidó”
Tras una noche llena de emoción, el jurado integrado por personalidades como Mónica Vélez, Regina Orozco, América Sierra y el ganador del Grammy Latino, Luciano Luna eligió a Asalia y Norma como las ganadoras de la región EU Oeste, asegurando su lugar en la Gran Final.
La semifinal también contó con invitados de lujo: La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, que interpretó sus éxitos “Aquí hay para llevar” y “Aunque tiren hate”. Además, el colectivo conformado por 18 músicos y cantautores llamado Legado de Grandeza también se sumó a la noche con “Himno migrante”, un tema que conecta con las historias de miles de mexicanos en Estados Unidos.
Camino a la Gran Final
Con solo 38 días para la Gran Final, la competencia entra en su recta decisiva. Las próximas fechas serán:
- 7 de septiembre: México Norte
- 14 de septiembre: México Centro
- 21 de septiembre: México Sur
- 28 de septiembre: Recapitulación de semifinales
- 5 de octubre: Gran Final
"México canta" trata de un proyecto cultural que busca dar voz a nuevas generaciones de artistas con mensajes positivos, alejados de la violencia y enfocados en el amor, la esperanza y la grandeza de México. Los finalistas competirán en tres categorías: Mejor Canción, Intérprete Mexicano y Premio del Jurado.
Además, tendrán la posibilidad de firmar contratos discográficos, producir entre 6 y 12 temas, y crear contenido audiovisual con apoyo de compañías nacionales e internacionales asociadas al Consejo Mexicano de la Música.
Las semifinales pueden disfrutarse en televisión abierta por Canal 22, y en vivo a través de las redes sociales oficiales del Gobierno de México.
