La emoción sigue en “México Canta por la paz y contra las adicciones”, el concurso impulsado por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura y el Consejo Mexicano de la Música.

Este domingo se vivió la tercera semifinal, enfocada en la región Estados Unidos Oeste, donde nuevas voces alzaron su canto con mensajes de amor, desamor y orgullo por la identidad mexicana.

Con la conducción de Luisa Iglesias, Andrea Núñez y Orlando Abad, el escenario se llenó de energía con los ocho talentos que representaron a ciudades como Los Ángeles, Fresno y San Bernardino, interpretando composiciones originales que reflejan la diversidad cultural de la comunidad mexicana en E.U.

¿Quién ganó la semifinal de la región oeste?

Durante la velada, el público y los jueces pudieron disfrutar de letras cargadas de emoción y géneros que van desde la balada hasta el regional mexicano. Los semifinalistas fueron:

Janine Rivera (Los Ángeles, California) – “Ni diabla ni santa”

Priscila Félix (Fresno, California) – “Feliz”

Asalia y Norma (San Bernardino, California) – “Empezar”

Brian Sebastián Muñoz (Los Ángeles, California) – “La catedral”

Mishel Domenassain (Los Ángeles, California) – “Madrugadas de abril”

Mike León (Los Ángeles, California) – “Otra vez”

MurieL (Los Ángeles, California) – “Perdón (me haces falta tú)”

Tony Carrera (Los Ángeles, California) – “Me olvidó”

Tras una noche llena de emoción, el jurado integrado por personalidades como Mónica Vélez, Regina Orozco, América Sierra y el ganador del Grammy Latino, Luciano Luna eligió a Asalia y Norma como las ganadoras de la región EU Oeste, asegurando su lugar en la Gran Final.

La semifinal también contó con invitados de lujo: La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, que interpretó sus éxitos “Aquí hay para llevar” y “Aunque tiren hate”. Además, el colectivo conformado por 18 músicos y cantautores llamado Legado de Grandeza también se sumó a la noche con “Himno migrante”, un tema que conecta con las historias de miles de mexicanos en Estados Unidos.

Camino a la Gran Final

Con solo 38 días para la Gran Final, la competencia entra en su recta decisiva. Las próximas fechas serán:

7 de septiembre: México Norte

14 de septiembre: México Centro

21 de septiembre: México Sur

28 de septiembre: Recapitulación de semifinales

5 de octubre: Gran Final

"México canta" trata de un proyecto cultural que busca dar voz a nuevas generaciones de artistas con mensajes positivos, alejados de la violencia y enfocados en el amor, la esperanza y la grandeza de México. Los finalistas competirán en tres categorías: Mejor Canción, Intérprete Mexicano y Premio del Jurado.

Además, tendrán la posibilidad de firmar contratos discográficos, producir entre 6 y 12 temas, y crear contenido audiovisual con apoyo de compañías nacionales e internacionales asociadas al Consejo Mexicano de la Música.

Las semifinales pueden disfrutarse en televisión abierta por Canal 22, y en vivo a través de las redes sociales oficiales del Gobierno de México.

