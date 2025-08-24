La música volvió a encender los ánimos y el escenario en “México Canta por la paz y contra las adicciones”, el concurso que busca dar voz a talentos que promuevan mensajes positivos a través de sus canciones. La segunda semifinal, correspondiente a la región Estados Unidos Centro, reunió a ocho participantes que interpretaron temas originales con letras cargadas de emoción, identidad y esperanza.

La noche tuvo la presencia de un jurado integrado por figuras reconocidas de la música y el espectáculo: la compositora Mónica Vélez, la actriz y cantante Regina Orozco, la cantautora América Sierra y el integrante y fundador de la banda Camila, Mario Domm.

El intérprete de “Mientes” compartió una reflexión a los asistentes y concursantes antes de que iniciara la competencia:

“Invito a los jóvenes a preguntarse ¿Por qué cantan? ¿Qué quieren decir? ¿Qué vienen a aportar a la energía del país? Yo en cada canción tengo una intención y si no, no tengo nada que decir."

Además, la velada contó con la presentación especial de Majo Aguilar, quien interpretó sus temas “Mala Mala” y “Cuéntame”, incluidos en su más reciente álbum Mariachi Mío.

Los participantes de la semifinal EU Centro

Los concursantes que dieron vida a esta etapa fueron:

Carolina Imperial – “Yo también soy mexicana” (Dallas, Texas)

– “Yo también soy mexicana” (Dallas, Texas) Isaías González – “No puedo dormir” (Eagle Pass, Texas)

– “No puedo dormir” (Eagle Pass, Texas) Mama Morr – “Mi lugar” (Webb, Texas)

– “Mi lugar” (Webb, Texas) Lolita 2mx2 – “Por aquí por allá” (Denver, Colorado)

– “Por aquí por allá” (Denver, Colorado) Manuel Luna – “Ya no” (Houston, Texas)

– “Ya no” (Houston, Texas) Edith González – “Acepto el trato” (Eagle Pass, Texas)

– “Acepto el trato” (Eagle Pass, Texas) Lola Baqui – “Un año” (Clark, Nevada)

– “Un año” (Clark, Nevada) William Zepeda – “Insomnio americano” (Ventura, California)

¿Quién ganó la semifinal?

Tras una reñida deliberación, el jurado no logró desempatar y decidió que Carolina Imperial y William Zepeda fueran los ganadores de la semifinal. Ambos avanzan a la gran final que se llevará a cabo el 5 de octubre en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México. Será el público quien tenga la última palabra y decida con sus votos quién se corona como ganador absoluto.

El concurso continuará su recorrido con las siguientes fechas:

24 de agosto: Estados Unidos Centro

31 de agosto: Estados Unidos Oeste

7 de septiembre: México Norte

14 de septiembre: México Centro

21 de septiembre: México Sur

28 de septiembre: Recapitulación de semifinales

5 de octubre: Gran Final

¿Qué es “México Canta”?

Se trata de una iniciativa del Gobierno de México en colaboración con la Secretaría de Cultura y el Consejo Mexicano de la Música, cuyo objetivo es abrir espacios a nuevas narrativas musicales. El proyecto busca alejarse de corrientes ligadas a la violencia y dar protagonismo a letras que hablen de amor, identidad y orgullo por México, al tiempo que impulsan la preservación de los géneros tradicionales.

Los finalistas competirán por reconocimientos en tres categorías: Mejor Canción, Intérprete Mexicano y Premio del Jurado. Además, tendrán la oportunidad de acceder a contratos discográficos y producción profesional de entre 6 y 12 temas, así como la creación de contenido audiovisual con el respaldo de compañías nacionales e internacionales asociadas al Consejo Mexicano de la Música.

