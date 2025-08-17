Los ánimos se encendieron en la primera semifinal de "México Canta por la paz y contra las adicciones", donde ocho participantes de la región Estados Unidos Este compitieron con canciones que buscan inspirar y transmitir valores positivos a través de la música.

El jurado de la noche estuvo conformado por la compositora Mónica Vélez, la actriz y cantante Regina Orozco, el productor Fabián Rincón y la cantautora América Sierra, quien reflexionó sobre la importancia de mantener la música alejada de temáticas como el crimen y las drogas.

“Es una gran responsabilidad la que tenemos todos los cantantes de hacer historia con temáticas que queden para hoy y para siempre, y hay que apostarle a la buena música”, dijo.

Con esa premisa, los concursantes subieron al escenario para mostrar su talento y contar sus historias a través de la música. Entre ellos se encontraban:

Alex Moreno , de Chihuahua, quien a los 30 años dejó su empleo de oficina para perseguir su sueño cantando en el metro de Nueva York, y actualmente promueve un movimiento anti-narco corridos.

, de Chihuahua, quien a los 30 años dejó su empleo de oficina para perseguir su sueño cantando en el metro de Nueva York, y actualmente promueve un movimiento anti-narco corridos. Stephanie Arteaga , nacida en Estados Unidos, con formación en regional de su abuela y en reggaetón y R&B en español e inglés.

, nacida en Estados Unidos, con formación en regional de su abuela y en reggaetón y R&B en español e inglés. Two In Love , el dúo conformado por los hermanos Dilia y Yahir.

, el dúo conformado por los hermanos Dilia y Yahir. Blue Malboro , rapero originario de Guanajuato, que emigró a Estados Unidos a los 13 años.

, rapero originario de Guanajuato, que emigró a Estados Unidos a los 13 años. Mercedes Gala , originaria de Tijuana y radicada en Nueva York.

, originaria de Tijuana y radicada en Nueva York. José Carlos Días , cantante mexicano que reside en Estados Unidos y ya realiza conciertos y producciones propias.

, cantante mexicano que reside en Estados Unidos y ya realiza conciertos y producciones propias. Miroslava , nacida en Aguascalientes y maestra de música en California, donde además estudia una maestría.

, nacida en Aguascalientes y maestra de música en California, donde además estudia una maestría. Daya Dorado, radicada en Chicago, quien fusiona Tex-Mex con cumbia para crear su estilo “Cumbia Country”.

¿Quién ganó la semifinal?

Tras la presentación de los concursantes y la deliberación del jurado, Blue Malboro resultó ganador de esta primera semifinal y avanzó a la gran final, que se celebrará en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México.

Las próximas semifinales se realizarán según el siguiente calendario:

24 de agosto: Estados Unidos Centro

31 de agosto: Estados Unidos Oeste

7 de septiembre: México Norte

14 de septiembre: México Centro

21 de septiembre: México Sur

28 de septiembre: Recapitulación con lo mejor de las semifinales

5 de octubre: Final

¿Cuál es el premio de “México Canta”?

El concurso otorgará reconocimientos en tres categorías: Mejor Canción, Intérprete Mexicano y Premio del Jurado, con contratos discográficos y producción de discos que van desde 6 hasta 12 canciones, además de contenidos audiovisuales, a través de compañías nacionales, transnacionales o independientes asociadas al Consejo Mexicano de la Música.

Con cinco semifinales aún por celebrarse, "México Canta" continúa mostrando el talento de quienes apuestan por la música con mensajes positivos, demostrando que no es necesario sumarse a corrientes de narcocorridos u otras tendencias negativas para triunfar en la industria.

