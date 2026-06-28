Raúl Briones, actor cuatro veces ganador del Ariel por sus trabajos en las cintas La cocina y Una película de policías, estaba en la selva, en un llamado, cuando se enteró de la invitación para formar parte de la Academia de Cine de EU, que cada año entrega el Oscar.

“Me enteré por las redes sociales, pero luego dije: qué tal si no es cierto, qué tal si lo comparto y es falso”, recuerda el histrión vía telefónica.

Esperó, sobre todo porque tampoco tenía buena señal en la zona donde se encontraba. Cuando su agencia le confirmó la noticia, sonrió.

“Es un empujón importante, pero también formo parte de la Academia Mexicana, lo cual me parece un honor muy hermoso”, abunda.}Briones, junto con los cineastas Fernanda Valadez (Sujo), Alonso Ruizpalacios (Andor), Isabel Castro (Mija) y Miguel Ángel Caballero (The Ballad of Tita and the machines), el diseñador de producción Carlos Lagunas (Cabrini) y la vestuarista Malena de la Riva (Ya no estoy aquí), forman parte de la lista de nuevos invitados.

Valadez ya aceptó la invitación. Sabe que tendrá que pagar una cuota anual, pero está emocionada porque podrá participar en eventos para nuevos cineastas, como lo ha hecho su colega Astrid Rondero, y ver las películas nominadas al Oscar.

“Hay incorporación de mujeres y eso corresponde a que el cine mexicano tiene voces femeninas fuertes”, señala Fernanda.

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“Ahora me interesa ser corresponsable de procesos de formación de creadoras. Sé que hay actividades de eso y quiero estar. Para mí esto es un apapacho”, expresa.

La apertura hacia profesionales de otros países se aceleró en 2016, luego de las críticas a la falta de inclusión en la Academia. En su momento también se habló de la baja audiencia en la ceremonia del Oscar.

El director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta Lynette Howell Taylor destacaron en un comunicado que los nuevos integrantes han realizado contribuciones significativas a la industria del cine a nivel global. La Academia reúne actualmente a más de 11 mil profesionales de la industria de todo el mundo.

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