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Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci y otras estrellas de la icónica película celebraron este lunes el estreno de la secuela en Nueva York, 20 años después de la cinta original que marcó la cultura pop.

La alfombra roja de la premiere, en el Lincoln Center, fue un despliegue de moda digno de la revista ficticia Runway, encabezado por sus cuatro protagonistas, que posaron sonrientes entre dos enormes esculturas de zapatos con un tridente en el tacón, símbolo de la obra.

Streep, de 76 años, que interpreta a la temible Miranda Priestley, directora de Runway, lució un vestido-capa en color naranja combinado con zapatos y largos guantes negros, a juego con unas enormes gafas de sol.

Hathaway, de 43, y que encarna a la ya no tan novata Andy Sachs, entonces asistente de Priestley, se presentó con un vestido rojo de satén, con un corpiño lencero y la falda voluminosa, completo con sandalias de tacón también rojas.

Blunt, de 43, la asistente veterana de la directora, llevó un vestido en color claro y de aire romántico, con cascadas de tul superpuestas, mientras que Tucci, de 65, el director de moda que mentoriza a Sachs, llevó un traje clásico oscuro, con chaqueta de terciopelo.

No quisieron perderse el evento una multitud de celebridades, incluyendo a la actriz Simone Ashley, que es una nueva asistente en la película; la modelo Coco Rocha, el diseñador Christian Siriano, la cantante Ciara y el deportista Russell Wilson.

El estreno fue el culmen de una gira de promoción mundial que ha durado más de un mes, y en la que los protagonistas han convertido cada presentación en una pasarela de moda, haciendo honor a la temática de la película.

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