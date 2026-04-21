En el marco de sus 50 años de vida como institución educativa en la Ciudad de México y la zona metropolitana, el Tecnológico de Monterrey presentará la sexta edición del festival VIBRART, encuentro artístico donde estudiantes consolidan una oferta cultural y demuestran que las artes no son ajenas a su formación profesional.

Para la edición de 2026, el encuentro se desarrollará en el campus del Estado de México, ya que se enmarca en el aniversario 50 de esa unidad, ubicada en Lago de Guadalupe.

VIBRART se realizará del 21 al 24 de mayo y comprenderá ocho concursos culturales, entre los que destacan las categorías de artes visuales, creación de cine, creación literaria y canción. También habrá categorías de monólogos y danza.

En conferencia de prensa, la directora del Tecnológico de Monterrey campus Estado de México, Verónica Pedrero, refirió que VIBRART visibiliza “historias de creación e impacto”.

Dijo que “respalda el compromiso y la excelencia que vivimos todos los días en nuestros campus, donde iniciativas como este festival visibilizan historias de impacto, innovación y comunidad”.

En total, VIBRART 2026 contará con 4 mil 700 participantes sometidos a eliminatorias en diferentes partes del país. Además de la sede principal del festival, habrá actividades en la Cineteca Nacional de Chapultepec, el Castillo de Chapultepec y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

A lo largo de los cuatro días del festival, la programación incluirá conferencias de perfeccionamiento, encuentros formativos y actividades abiertas, así como las finales de distintos concursos escénicos donde se presentarán los talentos finalistas.

Por su parte, Samuel Sosa, director del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la CDMX, enfatizó que VIBRART logra enlazar la educación superior y la creación cultural.

“Mi experiencia personal me permite valorar aún más el compromiso de la institución con el arte y la formación integral, porque espacios como VIBRART hacen posible que nuevas generaciones experimenten y exploren en la cultura una vía para crecer, expresarse y construir su propio camino”, dijo, y añadió que él es un egresado del Tecnológico de Monterrey.

En años anteriores, las finales del festival se han realizado en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Puebla y Querétaro. En la edición 2025, VIBRART contó con la participación de más de 4 mil estudiantes de todos los campus.

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