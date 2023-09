“Me valen los ataques”: Erik Rubín tras supuesto romance con Mónica Noguera

Ante la ola de comentarios que se han generado tras la ruptura amorosa entre Andrea Legarreta y Erik Rubín, así como el hecho de que supuestamente Mónica Noguera es la tercera en discordia, algo que los tres han desmentido, el cantante expresó que simplemente ya no le importa lo que hablan de él.

Eso sí, también dejó claro que no quiere volver a tocar el tema, pues aunque a él no han podido dañarlo, hay más involucrado a los que sí podrían afectar:

“Hay que pararle al ataque, son temas en los que ya no quiero hablar ya, porque son desgastantes, hay cosas mucho más importantes. A mí me valen, pero se convierte en algo que afectan en otras personas, sí le mueve a otras personas y por lo mismo me afecta a mí”, señaló previo a entrar a dar función a “Vaselina”.

Lee también Muere el actor Billy Miller, a los 43 años, tras luchar contra la depresión

Sobre su relación con Legarreta, el exTimbiriche comentó que tienen una gran comunicación Andrea Legarreta y precisó que ambos siempre han sido muy abiertos, y aunque pudieron guardarse la situación que enfrentaba su matrimonio, para evitar este tipo de situaciones, decidieron hacerlo público por el cariño que le tienen al público y porque formaba parte del ejercicio que realizan sobre su vida en común.

“Era importante abrirnos y contar con lo que nos está pasando, somos seres humanos, no todo, ni cercanamente está bien, son rachas en la vida, estamos pasando por una, en la que estamos encontrando otras cosas, un momento difícil por lo de su mami, esto se queda en un segundo plano”.

Respecto al futuro del musical y la posible participación de Paulina Rubio, Rubín comentó que está en pláticas con la "Chica dorada" pero todavía no han llegado a un acuerdo.

“Tenemos un elenco muy poderoso. Sí hemos hablado, pero es importante que la gente vea lo que hemos logrado con este elenco. Eso vendrá en un futuro, en cuanto se logre cerrar con mucho gusto lo platicaré", finalizó.

Lee también Frontera y Yahritza dividen el Grito en la plancha del Zócalo