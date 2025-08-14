Mucho se ha hablado de que la familia Derbez, con Eugenio a la cabeza, al igual que Martha Higareda y Omar Chaparro son los actores mexicanos que más público remolcan a las salas de cine, pero lo cierto es que es una mentira a medias.

Es cierto que los tres lideran varios de los proyectos más vistos en los últimos 25 años, como “No se aceptan devoluciones”, que rebasó los 15 millones de boletos vendidos y la propuesta de “No manches Frida”, que en conjunto estuvo cerca de los 12 millones de boletos vendidos, pero no son los únicos.

De acuerdo con una lista de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica con los 30 títulos nacionales más vistos en los últimos tiempos, el espectro se amplía hacia otros rostros femeninos y masculino que seguramente no tenías en mente.

Y en virtud del próximo Día del Cine Mexicano, a realizarse este viernes, aquí te damos quiénes son esas otras figuras que han convencido a la gente a salir de casas.

ALFONSO DOSAL

Con las comedias “Hazlo como hombre” y “3 idiotas” contabiliza 8 millones de espectadores, una cifra nada despreciable desde el 2000.

En la primera es un hombre que va aceptando sus preferencias sexuales y, en la otra, un alumno muy especial en una universidad famosa. En esta última es cierto que están Higareda y Vadhir Derbez, pero la primera en un papel secundario y el otro, con apenas unos minutos en pantallas.

¿Dónde verlo?: “Hazlo como hombre” (ViX), “3 idiotas (Netflix), “Huesera” (Prime Video).

FERNANDA CASTILLO

Se consagró entre el gusto del público con la dramática “Ya veremos”, así como las comedias “Una mujer sin filtro” y “Dulce familia”, que contabilizaron más de 8 millones de asistentes, lo cual en su momento le valió el premio a Mejor Actriz por parte de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica.

Cuando estaba en lo más alto de la fama, decidió alejarse un poco y hacerle un hueco a la familia. No era algo nuevo para ella, porque la ex estrella de tv gracias a “El señor de los cielos” en su momento dejó la pantalla chica para dedicarse al cine. Ahora apresta su regreso a los largometrajes.

Dónde verla: Todas en ViX

MAURICIO OCHMANN

Un caso muy especial porque si bien sus películas, a excepción de “Ya veremos”, no forman parte de las 30 más vistas de las últimas décadas si ha sido importante para atraer gente después de la pandemia.

En 2022 sus cintas “¿Y cómo es él?” y “Qué despadre” fueron las más vistas con cerca de 2 millones de personas globales. Y ha sido explotado ampliamente en plataformas con cintas como “Ahí te encargo”, “Reviviendo la Navidad”, “A todas partes”, “Papá o mamá” y “No negociable”.

Dónde verlo: “Ya veremos”, “¿Y cómo es él?” y “Qué despadre” en ViX, el resto en Netflix

KARLA SOUZA

Por decisión propia se fue a EU a trabajar, pero su legado está intacto. Con “Nosotros los Nobles” y “¿Qué culpa tiene el niño?” dejó una marca de 13 millones de boletos vendidos, algo difícil de igualar, incluso para su compañero Luis Gerardo Méndez, quien en este tiempo ya debutó como director y quien la dirigió en “Technoboys”.

Ha recibido propuestas para regresar a filmar para pantalla grande, pero aún no hay un proyecto que la convenza del todo.

Dónde verla: “Nosotros los Nobles” en Max y “¿Qué culpa tiene el niño” en Netflix.

