Mauricio Castillo puede actuar, hacer reír, conducir un programa, hacer doblaje, producir y escribir guiones, pero reconoce su verdadero propósito en la vida es ser artista plástico, una disciplina en la que está dando pasos firmes.

“En los últimos 10 años lo que más he hecho es pintar, aunque sigo trabajando en TelevisaUnivisión, y tengo una casa productora, incluso me voy de gira con Adal Ramones y con todos los integrantes de Otro rollo en enero, y está bien porque nos divertimos mucho; pero realmente mi alma está entregada a esto, y debo hacer un esfuerzo extra para que la gente conozca esta parte de mí”, dijo Castillo.

El exconductor de Miembros al Aire explicó que egresó hace 40 años de La Esmeralda, Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado del Instituto Nacional de Bellas Artes, pero después de tomar un taller de actuación con el actor Gonzalo Correa dio sus primeros pasos hacia la televisión; aunque nunca ha dejado de pintar y dibujar, y ni piensa hacerlo.

Su obra Conversando con peces y un tiburón..., en exhibición. Foto: Sughey Baños / EL UNIVERSAL

Si bien los escenarios y los foros le han dado popularidad, enfatiza que prefiere el trabajo íntimo que las artes plásticas le permiten hacer.

“No hay nada que se le parezca, estar en un escenario es bonito, la producción de televisión la he hecho durante 40 años, pero pintar es algo que no puedo describir, es lo más personal que hago, porque cuando exhibes tu obra lo que pase con ella ya no está en tu control, y lo mejor es que puede quedar para la eternidad”, comentó el exintegrante de Otro Rollo.

Expande su arte

En la Galería Arte Capital Mauricio Castillo expone su obra Conversando con peces y un tiburón..., que se relaciona con el origen, con su madre y con el misterio que encierran estos animales; y que estará para el público corto tiempo.

El actor explicó que fue invitado a la exposición Los mundos propios, que es una forma de dar visibilidad a trabajos de artistas que expondrán en la Feria Internacional Arte Capital, en noviembre en la CDMX.

“Me da gusto que exista gente preocupada por abrir nuevos espacios para promover artistas, no precisamente jóvenes como es mi caso; pero debería haber muchos más, el tema del arte es complicado, ya que hay más artistas que galerías”.

Castillo señaló que Arte Capital da espacio a los artistas emergentes, no sólo creando una feria para exponer sus obras, ahora también ofreciendo un espacio permanente donde potenciales comparadores puedan conocer su trabajo.