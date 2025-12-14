Más Información

, conductor del programa “”, compartió en su cuenta de Instagram un video en el que exhibe un intento de asalto ocurrido en la carretera Cuernavaca–CDMX, hecho que habría sufrido un amigo cercano suyo, identificado como su psiquiatra.

De acuerdo con la descripción publicada por el propio comediante, los hechos ocurrieron el pasado 9 de diciembre de 2025, a las 06:48 de la mañana, en el kilómetro 55 de la autopista México–Cuernavaca. En el video se observa cómo un grupo de hombres armados y encapuchados bloquean la vialidad con una camioneta blanca para intentar cometer el asalto a mano armada.

Las imágenes, captadas desde el interior del automóvil, muestran el momento en que los sujetos descienden del vehículo apuntando con armas. Ante la situación, el afectado decide maniobrar y rodear la camioneta para evitar el asalto, mientras su copiloto pregunta con nerviosismo: “¿Qué pasó?”.

Mau Nieto compartió el video como una advertencia sobre la violencia que se vive en las carreteras del país, especialmente de cara a la próxima Copa Mundial de Futbol. Junto al material, el comediante publicó un mensaje en el que calificó a México como “un país sin ley” y aseguró que la violencia está fuera de control.

“¿Se acuerdan cuando no había 60 asaltos diarios en las carreteras? Hoy intentaron asaltar a mi psiquiatra en el km 55 de la carretera federal Cuernavaca-CDMX. Tenemos un país sin ley, ¿y así pretendemos recibir a turistas para el Mundial? Esto ya se salió totalmente de control”, escribió el presentador.

Implementaran más seguridad por asaltos en carreteras de Cuernavaca

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios han advertido a quienes transitan por la carretera federal México–Cuernavaca y el tramo de Tres Marías. Ante esta situación, autoridades locales informaron que se estarían implementando nuevas medidas de seguridad.

El Ayuntamiento de Cuernavaca anunció que concluirá próximamente la instalación de arcos carreteros con cámaras y detectores de placas vehiculares en puntos estratégicos, como la entrada de la colonia Guacamayas hacia la avenida Palmira y la zona de Subida a Chalma, tanto al sur como al norte de la ciudad.

Estas medidas buscan frenar la operación de bandas delictivas provenientes de Cuernavaca y otros municipios, según informó el presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado.

En redes sociales, seguidores de Mau Nieto y usuarios en general han expresado su preocupación por la inseguridad, señalando que, de acuerdo con académicos, la violencia presenta un incremento que contrasta con las cifras oficiales del Gobierno de México.

